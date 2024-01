"Terevisiooni" uudistega liitub Liisbeth Rats

Rahvusringhäälingu uudistetoimetuses seni Tartu ja Tartumaa teemasid vahendanud Liisbeth Rats hakkab hommiku esimesi teleuudiseid edastama vaheldumisi Veronika Uiboga. Tema esimene teleuudiste hommik "Terevisioonis" on teisipäeval, 9. jaanuaril.

"Eks ma olen nüüd päris pikalt Marite Kallasmaga harjutanud, aga muidugi on väike närv ka sees," tunnistas Rats esmaspäevases "Terevisioonis". "Kui liiga külma kõhuga minna, siis ei ole ka õige asi. Väike närv annab hommikusse erksust ka juurde," usub ta.

End kahe linna vahel jagav Rats jätkab tööd ka "Aktuaalse kaamera" Tartu korrespondendina. "Mulle meeldib väga poliituudiseid teha. See on mingil määral raske, sest nõuab laia silmaringi, aga samas tunnen, et sellega tegelemine annabki mulle silmaringi," rääkis ta.