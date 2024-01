Galerii: "Terevisioon" alustab esmaspäeval uut teleaastat

Aasta esimene "Terevisioon" teeb sissevaate muutuste keerises poliitikaellu ja jagab väärt nõu pensionist suuskade määrimiseni. Keskerakonna muutusi on hommikuprogrammis kommenteerimas Jüri Ratas, valitsuses toimuvat avab Mart Võrklaev.

ETV hommikuprogrammi lükkavad esmaspäeval käima Reimo Sildvee ja Liisu Lass, käesoleval aastal jätkavad "Terevisiooni" saatejuhtideni ka Juhan Kilumets ja Katrin Viirpalu. Hommikuste teleuudiste tiimiga liitub Liisbeth Rats, kes samuti esmaspäeval stuudios külas on.

Pühadeaega on "Terevisioon" kasutanud ära ka mõningaseks stuudiovärskenduseks: uut tooni kanga on saanud diivan ja stuudiosse on lisandunud uusi kujunduselemente. Jätkuvalt pakub hommikuprogramm vaatajatele hommikuti muusikaelamusi ning päevakajaliste arutelude kõrval praktilisi nõuandeid.