5miinust ja Puuluup: klapp on algusest peale olnud väga õige

Eesti Laulul astuvad 5miinust ja Puuluup üles ühise lauluga "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". "Hommik Anuga" saates kinnitasid mõlema koosluse liikmed, et omavaheline läbisaamine on algusest peale olnud väga hea ja üksteise seltskonda nauditakse.

5miinuse meeste sõnul on omavaheline klapp kohe algusest peale olnud väga õige ja siduv. "Eelkõige teeme muusikat, kuna meile meeldib koos aega veeta. Me andsime kaks kontserti 2023 alguses ja need said läbi ja siis me mõlemad kuidagi nentisime seal äftekal, et kurb on. Kas me enam ei saagi koos aega veeta?" meenutas Kohver.

Ramo Teder imestas esialgu, et kuigi muusikamaastikul asutakse nii eri servades, siis vaib on mõlemal grupil üllatavalt sarnane. Esmakordselt pandi Marko Veissoni sõnul 5miinust tähele, kui kuuldi nende lubadust ühel suvel anda iga päev kontsert. "Pigem ei šokeerinud sõnakasutus, vaid aus ja toores energia, mis köitis," sõnas Veisson.

Kohver tunnustas Puuluubi meeste imetlusväärset kursisolekut Eesti popmuusika maastikuga. "Hiphop on mulle alati meeldinud. Ma ei ole küll ekspert, aga Eesti hiphopi skenet olen ma ikkagi 90ndatest aastatest jälginud," sõnas Veisson.

5miinuse teadvusesse jõudis Puuluup siis, kui nende laul "Kasekesed" Eesti Muusikaauhindade jagamisel aasta laulu võidu nimel heitles, kuid 5miinuse tolleaegne hitt "Aluspükse" ei pälvinud isegi nominatsiooni. "Mis mõttes "Aluspükse" pole, aga on mingid "Kasekesed", millel on 40 000 vaatamist, aga meil on 2 miljonit," naeris Kohver. "Meid on alati niimoodi tõrjutud kõikidel auhinnakohtadelt," lisas Korea. "Meie järgi on süsteem," muigas Veisson.

Korea avaldas, et tegutsemisaastatega on tekkinud mingisugune tunnetus, et peaks olema publikule eeskujuks. "Mida aeg arenes, seda raadio- ja peresõbralikumaks me oma tekstidega muidugi läksime, aga need vanad laulud, mida me ikka teeme, on päris krõbedad," rääkis Korea, miks ta tundis ühel hetkel, et ta peab lavalt noortele ja nende vanematele selgitusi jagama, et kõiki sõnu väga otseselt ja tõsiselt ei võetaks.

Et Puuluubiga koos salvestatud looga "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" Eesti Laulule minna, pakkus välja Päevakoer. "See on praegu asi, mis võiks Euroopa rahvale peale minna. See on järgmine samm meie jaoks," sõnas ta.

Laul sündis sellest, kuidas Veisson sõitis Koreaga koos autoga ja tunnistas jutuajamise käigus, et tema narkootikumidest küll midagi ei tea. "Aga võiks siis juba laulda sellest," märkis Veisson. Bändilaagris sündis sarnasel põhimõttel veel laule, kui Korea vanaisa ütles näiteks lause: "Kaubanduses pidas ametit ühe mehe naine."