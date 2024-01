ETV2 teemaõhtu on pühendatud Nicolas Cage'ile

19.30 "Birdy" (1984)

William Whartoni allegoorilisel romaanil põhineva filmi lavastas Alan Parker, võites 1985. aastal Cannes'i filmifestivalil žürii eriauhinna. Kaks lapsepõlvesõpra, keda kehastavad Nicolas Cage ja Matthew Modine, on pöördunud tagasi Vietnami sõjast. Sõtta kisti nad otse Philadelphia äärelinna tagahoovidest. Sõda on kummassegi jätnud kustumatud jäljed - üks on saanud füüsilisi vigastusi, teisel aga on psüühika paigast ära.

21.30 "Lahkumine Las Vegasest" (1995)

Ben Sanderson, jäänud joomise pärast ilma nii oma tööst Hollywoodis, sõpradest kui ka naisest, otsustab minna Las Vegasesse, kus baare ei suleta kunagi, et end seal surnuks juua. Teel kohtub ta prostituut Seraga kellesse ta armub.