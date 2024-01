Peeter Võsa: minu silmad on kõike näinud

"R2 päevas" oli külas Peeter Võsa, kes rääkis, et oma pika telekarjääri jooksul on tema silmad kõike näinud. Telesse naasis ta enda sees pead tõstnud lugude pärast, mis vajasid väljendamist.

Peeter Võsa teletöö kogemus ulatub 90ndate aastate keskpaika, täpset algusaastat Võsa öelda ei osanud, kuna enam lihtsalt ei mäleta.

"Aasta võis olla 2001, kui ma filmisin olukorda, kus suur karvane koer ja kodutu proua olid keskturu väravas vahekorras. Siis ma küll mõtlesin, et kui ma ära suren, siis peaks testamenti kirjutama, et on luba teelusikaga need silmad välja koukida ja panna telemuuseumisse ja öelda, et need on küll nüüd kõike näinud," võttis Võsa oma teletöö kogemuse kokku.

Kui kodupoes ei trügita Võsaga eriti suhtlema, siis mujal küll. "Ikka seda ühte ja sama asja – vaatasid viimast saadet ja tahavad sellest rääkida või siis loost, mida ma olen jõudnud 1000 korda rääkida," sõnas Võsa ja lisas, et inimeste kuulamisele on tema elust kulunud tunde või isegi aastaid.

Vahel televisioonist pausi võtnud Võsa on nüüd juba mõningat aega inimeste teleekraanidel tagasi. "Ma läksin ära teadmisega, et nüüd aitab, kõrini, ma ei taha enam mitte midagi," kirjeldas Võsa esimesi tundeid, mis aga lõpuks üle läksid. "Minu sees hakkasid elama teatavad lood, mis tahtsid rääkimist saada ja siis tuli otsida kanal," põhjendas ta telesse naasmist.

Pakkumisi ka poliitikasse naasta, Võsa vastu ei võtaks, kuid enda sõnul, oleks ta selleks valmis, kui poliitiliselt kellelegi koht vaja oleks kätte näidata.

Oma uue reisisaatega käis Võsa Vietnamis. "Putukaid ma seal ei söönud, aga kanajalgu küll ja duriani, mis on üks jube rõve puuvili, haiseb nagu raibe, aga päris hea ja maitsev on," sõnas ta. Kahjuks ei pääsenud Võsa ka Vietnamis inimeste huviorbiidist. "Võtad neli ja poolt tonni maksva kaamera välja ja kohe on su ümber kõik, kas nad just sind tahavad, aga sinu kaamerat kindlasti," kirjeldas Võsa.

"Nägin toredaid inimesi, kõik on väga lahked, Eesti ametnikud on tublid, politsei väga töökas," võttis ta saate kokku.