Eesti Laul 2024 poolfinaali esinemisjärjekord on selgunud

Laupäeval, 20. jaanuaril läheb Eesti Laulu poolfinaalis edasipääsu nimel võistlema 15 artisti ja muusikalist kooslust. Tartu Ülikooli spordihoones toimuv suurejooneline poolfinaal-kontsert pakub üllatusi nii laval kui ka tele-ekraanidel. Lisaks poolfinalistidele on kultuuripealinna oodata tänavusi finaliste ja uusi muusikalisi elamusi pakuvad külalised lava-show'dega. Fännide rõõmuks toimub poolfinaali eel ka autogrammitund.

Eesti Laul 2024 poolfinaali esinemisjärjekord

1. 5miinust x Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

2. Inga "No Dog On a Leash"

3. Ollie "My Friend"

4. Yonna "I Don't Know About You"

5. Peter Põder "Korra veel"

6. Cartoon, Ewert Sundja "Oblivion"

7. Traffic "Wunderbar"

8. Ingmar "Dreaming"

9. Anet Vaikmaa "Serotoniin"

10. Laura "Here's Where I Draw the Line"

11. Sofia Rubina "Be Good"

12. Antsud "Vetevaim"

13. Silver Jusilo "Lately"

14. Cecilia "FOMO"

15. Ewert and The Two Dragons "Hold Me Now"

Eesti Laulu poolfinaalist pääseb edasi viis võistlejat, neile lisaks astuvad lõppkontserdil publiku ette juba finaalipääsme taganud Brother Apollo, Carlos Ukareda, Daniel Levi, Nele-Liis Vaiksoo ja Uudo Sepp ning Sarah Murray.

Eesti Laul 2024 poolfinaal toimub 20. jaanuaril Tartu Ülikooli spordihoones. ERR-i otseülekanne algab ETV-s kell 18.45 glamuurse roosa vaiba peo vastuvõtuga. Otseülekanne poolfinaalist algab kell 19.15. Artistidega autogrammitund toimub Tartu Ülikooli spordihoones kell 18.00–18.30.

Finaal toimub 17. veebruaril Tallinna Tondiraba jäähallis.

Piletid Eesti Laulu kontsertidele leiab Piletilevist.