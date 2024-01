Auto käivitamiseks külmal ajal on paar lihtsat nippi

"Üks põhjus, miks auto suure pakasega tööle ei pruugi minna võib olla kütuses," ütles autoinsener Raiko Ausmees. "Abistasin just üht inimest, kes oli tankinud autot enne jõule. Diislikütusel on erinevad tasemed, tase üks kuni tase viis. Tegime kütusefirmasse järelpärimise ning tol hetkel müüs tankla teise taseme kütust, mis iseenesest peaks olema suuteline käivitama auto kuni kahekümne viie kraadises miinuses, aga selle taseme hangumispunkt on juba miinus seitsmeteistkümne kraadi juures. Tankla ei teinud midagi valesti, seadus lubab seda ja kõik on korras, aga inimesed sõidavad paagitäie kütusega ju päris kaua. Soovitasingi tal siis värsket kütust peale panna, et see seguneks paagis ära."

Osta õige kütus

"Kuidas endale selgeks teha, millise tasemega kütust tankla parasjagu müüb? Küsid tanklast järgi," ütles Ausmees. "Enne jõule oligi okei sellise tasemega kütust müüa. Tankla kütusemüügi hulga juures saab see kütus õigeks ajaks otsa ja nad panevad kangema tasemega kütust asemele, aga sinu paagist see kütus võib olla nii ruttu otsa ei saa. Eesti kliima oludes võiks juba olla nii, et esimese ja teise taseme kütust meie talvede juures enam üldse müügis ei olegi."

Vii auto sooja

"Kui vähegi on võimalik, oleks mõistlik auto kuhugi sooja seisma viia," andis Ausmees nõu, mida teha juhul, kui terve paak on täis kütust, mille hangumispunkt on miinus seitsmeteistkümne juures. "Siis läheb masin uuesti käima."

"Starteriga võib olla see, et tavapäraselt on seal määre sees, mis aastatega saab otsa," ütles Ausmees. "Sinna tekib kondents ja starter võib lihtsalt kinni jääda."

Küsi hoolduses aku testi

"Ma oma autoga lähen üldjuhul talvele vastu nii, et viin oktoobrikuus auto hooldusesse ja jälgin, et autos oleks värske õli sees, mehaanik oleks üle vaadanud olulisemad sõlmed ja asjad. Aga kui auto aku ikka vana on ja tulevadki krõbedad külmad, siis auto külmaga käima ei lähe. Autoga tuleb korralikult hoolduses käia ja kui sulle ei pakuta, siis küsi aku testi. Kõige vähem käivitusprobleeme talvel on elektriautodel. Järgmisena bensiin ja kõige viimasena siis diisel, kus võibki probleemiks olla hanguv kütus või eelsüüteküünlad."

Soeta autole stardiabi

"Täna on juba suhteliselt mõistliku hinnaga olemas lihtsad kaasaskantavad boosterid ehk akupangad. Seda saad mobiilile akupangaks kasutada, aga seal on ka krokodillid küljes. Me oleme sellega Lapimaal kolmeliitrise diisli käima tõmmanud."

Käivita auto õigesti

"Kui auto käivitub vaevaliselt, siis ilmselgelt on see vähese pinge probleem. Väike soovitus – väga külmade ilmadega autot käivitades keera süüde esimesse astmesse, lülita kliima ja raadio välja, et sa jätaks võimalikult palju energiat auto käivituseks. Kaasaegsed autod suudavad seda juba ise ka teha."

Sõida õhtul enne magamaminekut autoga ringi

"Kui auto seisab maja ees üle 12 tunni ja väljas on jõhker miinus, siis aitab see, kui õhtul autoga pool tundi-tund aega ringi sõita. Siis peaks järgmisel hommikul auto probleemideta käima minema," ütles Ausmees. "Üks asi, mida ma eriti uuemate autode puhul ei soovita, on auto koha peale pikaks ajaks tiksuma panna."

Soojenda autot ühtlaselt

"Kaasaegne auto töötab nii madalatel pööretel, mootorid on nii ökonoomseks tehtud, et ega ta liiga palju jääksoojust ei eralda. Vanemad autod eraldavad natuke rohkem. Päeva lõpuks ei tee see ühelegi autole head. Uuematel autodel võib kollektor ära tahmata. Aga oluline on, et auto võiks üles soojeneda ühtlaselt – mootor, käigukast, sillad ja kõik sõlmed, aga kõik need asjad mootori kohapeal tiksumisega üles ei soojene. Need soojenevad ainult sõites."