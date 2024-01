Katrin Viirpalu alustab Vikerraadios saatega "Elamus"

Pühapäevast on Vikerraadio eetris uus saatesari, kus Katrin Viirpalu uurib tuntud eestlastelt nende meelejäävaimate kultuurielamuste kohta.

Vestlussaates on fookuses sündmused, mis on inimesi mõjutanud ja pannud neid vastu võtma olulisi otsuseid. Selgust saab, kui suurt rolli mängib lapsepõlves kogetu ja milliseid emotsioone tekitavad värskemad kultuurikogemused.

"Kultuur ümbritseb meid igal pool. Ja see, mis meid ümbritseb, mõjutab seda, millised inimesed me oleme, kuidas liiguvad meie mõtted ja mida me enda lähedastega jagame," tutvustas Katrin Viirpalu uue sarja ideed.

Esimese kolme saate külalised on ehtekunstnik Tanel Veenre, koolijuht Indrek Lillemägi ning seksuoloog, antropoloog ja feminist Kristina Birk-Vellemaa. Saatesarja autor on Katrin Viirpalu, toimetaja Laura Kõrvits.

"Elamus" on Vikerraadio eetris alates 7. jaanuarist pühapäeviti kell 13.05.

Iganädalane poliitika arutelusaade "Samost ja Aaspõllu" on alates 7. jaanuarist eetris pühapäeviti kell 12.05.