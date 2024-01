Uue muusika reede: Meelik, Inger, Jaagup Tuisk

Meelik – "Mis Me Nüüd Teeme"

Gustav Adolfi Gümnaasiumi kooliansambel, kes maandus Eesti muusikaareenile möödunud aasta Eesti Laulu võistluselt, andis välja uue, järjekorras kolmanda singli. Singlit saadab ka muusikavideo, kus löövad kaasa Hanna-Liina Võsa, Liisi Koikson ja Maarja-Liis Ilus.

Inger – "Öösegadus"

Ingeri uus singel on esimene, mis on kirjutatud koos bändiga, kellega on juba mõnda aega kontserte andnud. "Salapärane, mänguline, tempokas ja kaasakiskuv," võttis oma uue singli kokku laulja ise.

Jaagup Tuisk ja Maian – "Deemon"

Jaagup Tuisk pani oma viimase aja lemmikžanri, drum and bass'i tuules kokku uue singli, kuhu kutsus appi ka Maiani. "Olen hakanud viimase paari aasta jooksul seda žanrit rohkem nautima ning sellest ka mõte, et võiks ise ühe liquid-dnb loo teha. Hakkasin enda lõbuks eelmisel suvel nokitsema – selle stiili puhul on lähenemine lugude produtseerimisele hoopis teine võrreldes näiteks popmuusikaga," ütles Tuisk.

Metsakutsu – "Pole Nike"

Räppar Metsakutsu räpib oma viimase singli peal 1993. aastast pärineva Meelis Meri house'i põhjal. Räppari enda sõnul on tegu muusikalise suunamuutusega. "Hoogne positiivne house, mis räägib huumorivõtmes sellest, et kui asi ei ole Nike, siis ei ole see midagi väärt. Väike kriitikanool igasuguse brändikummardamise suunal, milles artistid isegi korralikult süüdi on," ütles Metsakutsu.

Merilin Mälk – "Tallinn"

Neljapäeval tuli superstaarisaate kasvandik Merilin Mälk välja enda drum and bass'i looga "Tallinn", mis sündis koostöös Läti produtsendi Roberts Memmēnsiga. Uue singliga meenutab Mälk aegu kui ta Kuressaarest pealinna kolis ja oma kohta otsis.