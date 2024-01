Marju Länik pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

Traditsiooniliselt tänab Eesti Fonogrammitootjate Ühing Eesti muusikaauhindade galal auhinnaga Panus Eesti Muusikasse neid muusikuid, kelle tegevus on jätnud tugeva jälje Eesti muusikaajalukku, kes on märkimisväärselt mõjutanud, arendanud ja edendanud Eesti muusikat.

Viiskümmend aastat laval olnud Marju Länikul olid uudist kuuldes rõõmupisarad silmis. "See oli väga võimas üllatus! Tunnen südamest rõõmu ja tänutunnet ning tänulikkus teeb õnnelikuks! Teade pani pulsi tublisti kiiremini lööma ja tegi päeva väga ilusaks. Peale telefonikõnet elasin üle ka sellise emotsiooni, et silmad läksid naeratusega koos niiskeks, naersin ja nutsin rõõmust ühekorraga. See tunnustus tuli täpselt õigel ajal – ei liiga vara ega ka liiga hilja," ütles Länik.

Länik on pika karjääri jooksul olnud väga mitmete ansamblite solist, näiteks Vana Toomas, Mobile, Music Seif, Vitamiin, Kontakt, Mahavok, Dialog, laulnud mitmete erinevate riikide orkestritega ning juba üle nelikümne aasta andnud ka soolokontserte.

Marju Länik kogus tuntust Nõukogude Liidus ning kontsertreisid on viinud lauljatari korduvalt esinema muuhulgas ka Soome, Bulgaariasse ja Kuubale. Länikut on artistitee vältel pärjatud mitmekümnete preemiate, konkursside võitude ning auhindadega. 2020. aastal andis president Kersti Kaljulaid Marju Länikule riikliku autasu Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Panust Eesti muusikasse on auhinnaga tunnustatud alates 1999. aastast. Siiani on tunnustuse pälvinud teiste hulgas näiteks Uno Loop, Valter Ojakäär, Vello Orumets, Rein Rannap, Gunnar Graps, Marju Kuut, Singer Vinger, Anne Erm ja Ruja.