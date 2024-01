Jaapani lasteaedades ja koolides koristajaid pole, lapsed koristavad ise

Kertu ja Riho-Bruno Bramanis rääkisid "Vikerhommikus" jaapanlaste vana-aastaõhtu traditsioonidest ning sellest, et jaapanlased peavad esimest korda sünnipäeva 60-aastaseks saades. Samuti sellest, et lasteaedades ja koolides koristajaid ei ole, sest lapsi õpetatakse maast madalast enda järelt koristama.

"Aastavahetus on jaapanlaste jaoks kõige olulisem püha aastas," rääkis Kertu Bramanis, kes elas koos perega Jaapanis kaheksa aastat. "Kui meil käib aastavahetus uhke tulevärgi ja suurte pidustustega, kõik sõbrad saavad kokku, siis jaapanlaste jaoks on aastavahetus perekeskne vaikne olemine. Aga selleks valmistumine kestab terve kuu. Ja üks oluline traditsioon, mis kestab terve detsembrikuu on vana aasta murede ärasaatmise pidustused, kus tõesti saadakse sõpruskondadega söögikohtades või karaokebaarides kokku ning lahendatakse kõik tülid ja probleemid. Jaapanlased usuvad, et uude aastasse tuleb minna ilma vana aasta muredeta, et saaksid uuel aastal puhta lehena alustada."

"Üks oluline traditsioon on veel see, et vana aasta viimane päev veedetakse koristades, tehakse suurpuhastus. Vana-aasta õhtul toimub aga igasuguseid põnevaid festivale, kus saab käia," lisas ta.

"Üks traditsioone on see, et vana-aasta viimasel või uue aasta esimesel päeval käiakse allikates end külma veega pesemas, ennast niiviisi puhastades ja virgutades. On isegi sellised festivalid, kus tuhanded inimesed koos kastavad end külma vette," ütles Kertu Bramanis.

"Söök on vana-aastaõhtul jaapanlaste jaoks väga olulisel kohal. Söögid peavad paitama nii silma, nina kui suud," ütles Kertu Bramanis. "On uskumus, et uue aasta ööl ei tohiks kodus tuld teha ja seetõttu pidi tegema toidud eelmisel päeval valmis. Toidud pidid olema viit värvi ja viie erineva maitsega ning kõikidel toitudel on väga sümboolne tähendus. Näiteks heeringamari tähendas viljakust ja oad pikka iga. Neid toite on küllaltki keerukas teha, mis tähendab, et noorem põlvkond ostab neid valmiskujul poest, ise ei osata enam teha. Traditsioon on süüa uusaastaööl pikki ja peenikesi tatranuudleid, mis on supi sees ja mida süües ehitad sa siis silla vanast aastast uude aastasse."

"Jaapanlased joovad ohtralt saket, talvel soojendatult. Õlut pritsitakse nii, nagu meil šampust. Sportliku võidu puhul näiteks. Puhtana minnakse magama ja uue aasta hommikul minnakse kohe kasiinosse. See on natuke teistsuguse mõttega kasiino, kui meil siin, aga 1. jaanuaril pead siis seal võitma. Jaapanis ei peeta sünnipäevi," ütles Riho-Bruno Bramanis, kellel endal on sünnipäev 1. jaanuaril. "Esimest korda peavad jaapanlased sünnipäeva, kui saavad 60-aastaseks, mis tähendab, et pool elu on elatud. Raskem osa on läbi ja nüüd tuleb kergem osa."

"Meie tütrel on 9. jaanuaril sünnipäev ning mõtlesime oma jaapani sõbrad peredega meile sünnipäevale kutsuda. See ei olnud aga üldse jaapanlik teguviis," meenutas Riho-Bruno Bramanis. "Nad tulid meile külla ja kõige huvitavam oli see, et kui pidu hakkas läbi saama, siis kõik minu meeskonnakaaslaste abikaasad tulid Kertu juurde, panid ta diivanile istuma ja ütlesid, et tema on nii palju vaeva näinud, et nüüd peab ta puhkama ning koristasid terve maja ära ja pesid nõud. Siis oli pidu läbi ja kõik läksid koju."

"See on võib olla üks kõige ilusam asi, mis Jaapanist kaasa võtta," meenutas Kertu Bramanis. "Kui sa lähed Jaapanis külla, siis sa kunagi enda järgi sodi maha ei jäta. Isegi kui oled restoranis, siis sa pärast söömist teed laua enda järel korda. Kõik karbid ja kaanekesed paned algasendisse, et ettekandjal oleks need mugav sealt kaasa võtta. Jaapanis ei ole lasteaedades ega koolides koristajaid. Kõik lapsed õpivad juba sünnist saadik enda järelt koristama."

"Aastavahetus on üldse jaapanlaste kõige pikemaid pühasid. Meie oleme harjunud, et meil on suvel 28 päeva puhkust, neil midagi sellist ei ole," ütles Riho-Bruno Bramanis. "Jaapanlased armastavad kõvasti tööd teha. Kui mina tulin suvepuhkuseks Eestisse ja olin kodus kuu-poolteist, siis jaapanlased olid nii hämmeldunud, et miks ma nii pikalt puhkan, et mida ma puhkuse ajal teen, neljast-viiest päevast ju piisab, siis tahaks jälle tööle minna või trenni teha."