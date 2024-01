ETV-s tele-esilinastuvad dokfilmid Neeme Järvist ja Kristiina Ehinist

"Neeme Järvi. Muusika üle kõige"

Kolmapäeval, 3. jaanuaril kell 21.30 ETVs

"Neeme Järvi. Muusika üle kõige" Autor/allikas: Kaader filmist

Neeme Järvi on üks enim plaadistanud dirigente või koguni muusikuid maailmas. Tema nimi figureerib enam kui poole tuhande heliplaadi esikaanel, lisaks veel sadakond helikandjat, millel ta on üks paljudest tegijatest.

"Kui sa mõtled väikselt, ei saa sa teha suurt muusikat," ütleb Neeme Järvi. Lisaks rahvusvahelisele haardele ja mitmete maailmaorkestrite peadirigendiks olemisele on tal aga ka missioon kultuurisaadikuna.

Sügisel kinolinadelgi näidatud dokumentaal "Neeme Järvi. Muusika üle kõige" jälgib rahvusvaheliselt tunnustatud ja rahva poolt armastatud Neeme Järvit tema viimase nelja aasta tegemistel nii Eestis kui ka Prahas, Viinis, Glasgows ja Ameerikas.

Neeme olemust avavad tema perekonnaliikmed ja sõbrad ning temaga kontsertidel üles astunud muusikud Nicola Benedetti, Catriona Morison, Thomas Hampson, Joshua Bell jpt. Filmi režissöör on Erik Norkroos.

"Vetelkõndija"

Kolmapäeval, 10. jaanuaril kell 22.05 ETVs

"Vetelkõndija" Autor/allikas: Kaader filmist

Armastatud poetessi Kristiina Ehini ausad, ilusad ja valusad jagamised avavad vaatajale, millistest kogemustest on ta pidanud läbi tulema, et kasvada naiseks ja poeediks, kellena teda täna tuntakse. Ükskõik kui muinasjutuline filmi peategelase elu ja isiksus kõrvaltvaatajale paistab, aimavad vähesed, kuidas ta ise selle muinasjutu enda elus reaalsuseks on loonud.

2023. aasta kevadel kinodes linastunud portreefilmis on teemasid, mida Kristiina Ehin nõustus esmakordselt jagama "Vetelkõndija" võtetel. Koos Kristiinaga on kinolinal ka abikaasa Silver Sepp, ema Ly Seppel-Ehin, õde Eliisa Ehin, ansambel Naised Köögis ja paljud teised. Filmi režissöör on Anu Aun.

"Vetelkõndija" on vaadatav ka Jupiteris