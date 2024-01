R2-s autorisaatega alustav Toode: mulle meeldib teatav happelisus muusikas

Raadio 2 "Draivis" külas käinud Simo Toode rääkis, et alustab R2-s omanimelise autorisaatega, kus ta enda sõnul mängib nii värsket kui ka vanemat muusikat. Toode ütles, et talle meeldib, kui muusikal on juures teatav happelisus ning ta tahaks kasvada koos kuulajaga.

"Neil päevil saab umbes kümme aastat, kui ma esimest korda hakkasin R2-s üldse saateid tegema," meenutas Simo Toode, kes alustab Raadio 2-s kolmapäeval kell 20 omanimelise autorisaatega. "Ma olen siin iseennast solgutanud ja küll on mind siin solgutatud, aga mul on hea meel tagasi olla ja tegelikult ma jätkangi sealt, kus ma viimati pooleli jäin, kui "Uue muusika reede" lõppes. Vahepeal olen raadios sutsakaid teinud, kui Jon on pidanud mujal riigis keikasid tegema."

"Autorisaade, mis täna kella kaheksast eetris stardib, on nagu öeldud üsna sarnase vaibiga nagu oli "Uue muusika reede." Kes mäletab, see mäletab," vihjas Toode. "Ainus muudatus on see, et ma ei pea enam kuupäeva jälgima, ma ei pea enam mängima ainult uusi lugusid. Lähme hästi kaugele, näiteks täna õhtul on tulekul ka 60-ndate muusikat, aga mängime ka värsket muusikat. Nii et hästi palju uut muusikat ja natuke vähem vanemat muusikat."

"Tahaksin koos kuulajaga kasvada selle saatega, vaatame, mis hakkab juhtuma," ütles Toode. "Mulle meeldib, kui teatav happelisus on muusikal juures. Olgu ta siis kas A-kategooria või siis väga põranda-alune muusika, aga selline natuke nihkes ja selline kahtlane, mis õnneks tänapäeva muusikas on väga populaarne."