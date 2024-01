Galerii: Estonia kontserdisaalis alustati uut aastat prantsuse muusikaga

Rémy Martini ja Eesti Kontserdi pidulik uusaastakontsert oli inspireeritud Prantsusmaast, Pariisi miljööst ning sealsest kaasakiskuvast õhustikust.

"Meil on suur rõõm, et dirigent Kaspar Mänd koostas prantslaslikult lummava kava, kus armastatud sopran Mirjam Mesaku kõrval astus üles põneva ja üsna ebatavalise elektroonilise muusikainstrumendi ehk tereminiga solist Carolina Eyck. Pariis on linn, kus uus ja vana käivad käsikäes ja nii alustasime ka meie uut aastat väga mitmekülgse kavaga Estonia kontserdisaali tuttavate lühtrite säras," ütles Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron.

Kontserdil kõlasid Mirjam Mesaku esituses Claude Debussy sümfooniline prelüüd "Fauni pärastlõuna", Hector Berliozi "Tundmatu saar" laulutsüklist "Suveööd" op.7, Henri Duparci "Ekstaas" ning Charles Gounod' "Julia valss" ooperist "Romeo ja Julia". Kaunitele paladele järgnesid Maurice Raveli "Nooblid ja sentimentaalsed valsid".

Tereminimängija Carolina Eycki soleerimisel sai publik osa Régis Campo "Pulseerivast tantsupõrandast" tereminile ja orkestrile. Emotsioone pakkus George Gershwini sümfooniline poeem "Ameeriklane Pariisis". Lõpunoodi andis kontserdile Jacques Iberti "Restoran Bois de Boulogne's" sümfoonilisest süidist "Pariis".

Teleülekannet juhtis Joonas Hellerma, režissöör Ove Musting, toimetaja Karmel Killandi, produtsent Mai Kangro.

Kontsert on järelvaadatav Jupiteris.