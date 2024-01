ETV ja Jupiter näitavad kodumaist põnevussarja "Kes tappis Otto Mülleri?"

Aasta esimese nädala argiõhtutel, teisipäevast reedeni kell 19.30, näitab ETV kodumaist põnevussarja "Kes tappis Otto Mülleri?". Tele-ekraanil linastub sari kahe osa kaupa, Jupiteris on mõrvamüsteerium vaatamiseks üleval täismahus.

Kodumaise krimidraama keskmes on legendaarse ärimehe Otto Mülleri (kehastab Jaan Rekkor) mõrv – mõisaperemees tulistatakse oma 65. sünnipäeval kodus surnuks. Meest teadsid paljud, kuid armastasid vähesed. Tema sünnipäeva ja ühtlasi surmapäevaks kujunenud kogunemisel on kohal kaheksa pereliiget, igaüks oma saladuste ja motiividega. Sündmuspaika saabunud uurijad Gabriel Vanem (Tambet Tuisk) ja Agnes Maramaa (Doris Tislar) asuvad külalisi üle kuulama, et süüdlane üles leida.

"Kes tappis Otto Mülleri?" stsenarist on Birk Rohelend ja režissöör René Vilbre. Osades Jaan Rekkor, Märt Avandi, Mait Malmsten, Karmel Naudre, Liina Tennosaar, Hilje Murel, Evelin Võigemast, Tiina Tauraite, Theodor Tabor, Tambet Tuisk, Doris Tislar, René Vilbre.

Sari linastub ETVs alates 2. jaanuarist ehk teisipäevast reedeni kell 19.30, järjestikku näidatakse ära kaks osa. Jupiteris on kõik osad juba vaatamiseks väljas.