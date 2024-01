Daniel Veinbergs: õnn on maksumüüri taga

Veinbergsi sõnul vananevad päevapoliitilised naljad väga kiiresti. Ta lisas, et samuti on hetkel Kaja Kallase üle raske nalja teha. "Kõik on juba väga pahased ta peale. Siis paradoksaalsel kombel, mis komöödias töötab, on see, kui sa räägid, kui palju sulle meeldib Kaja Kallas," märkis ta.

"Ma arvan, et inimlikul tasandil oleme me nagu suhtes oma peaministriga ja mis igas suhtes inimesi ärritab, on see, kui keegi lihtsalt süüd omaks ei võta. Ütle üks kord "palun vabandust", miks mina kogu aeg süüdi olen," naeris Meema.

Arvo Pärdi värskeim plaat "Tractus" kogus välismaal suurt tunnustust. Meema arvates on Arvo Pärt keskmise eestlase jaoks nagu Transferwise ja Skype. Kui uudistes mainitakse, siis trügitakse Meema sõnul piltlikult koos pildile. "Aga nagu reaalsuses, kui palju eestlasi on kuulanud Arvo Pärdi uut albumit, siis see on natuke nukker võrreldes sellega kui palju Hunti on kuulatud," sõnas Meema.

Õigus tõi välja, et ralliga on sarnane lugu. "Mitte kedagi ei huvitanud see selle hetkeni kuni Ott hakkas tegema ja kuidas me nüüd üksteisele väidame, et ralli on üks oluline sport. Ma saan aru, kuidas Eesti inimestele toob see õnne ja ma tean, kui kettasse ma ajan kõiki sellega, et ralli ei ole oluline asi siin maailmas," sõnas Õigus.

Ajakiri Times valis aastainimeseks Taylor Swifti. "Kas üks suuremaid sanktsioone Venemaa vastu polnudki see, et neilt võeti see Swift ära," muigas Veinbergs. "Väga võimas naine, üks läbi aegade edukaim. Ma olen kuulnud, et ta kirjutab ja laulab päriselt. Ta on nagu sada protsenti tema ja see on alati muljetavaldav," märkis Veinbergs lõpuks ka laulja mitte maksesüsteemi kohta.

Õigusele valmistas pettumust ülemaailmne hittfilm "Barbie". "Kui sa oled selle maailmavaatega, et sa enne seda filmi ei mõelnud, et naised peaks ka palka saama ja olema võrdsed ühiskonna liikmed, et kui see on sinu jaoks šokeeriv info, siis see võis olla tõesti silmiavav ja uskumatu," ütles ta.

Veinbergs mõtles välja, miks inimesed kurvameelsed on. "Ma arvan, et inimesed on nii kurvameelseks muutunud, kuna nad ei maksa enda uudiste eest. Kui sa loed ainult kuni selleni, kui uduseks läheb tekst, siis su maailmapilt läheb ka. Maksumüüri taga on õnn," selgitas Veinbergs, kuidas maksustatud uudisartiklid võivad pealkirjade poolest petlikud olla.

Maksutõus on Veinbergsi sõnul aga figuurile hea. "Mida vähem sul on maiseid rõõme, millele keskenduda, seda rohkem saad rääkida jumalaga, inimesena kasvada. Ärme vaata seda, et kodus on külm ja süüa pole negatiivsena," lisas Õigus.

Veinbergs nõustus, et maksureform pole karm, vaid sootuks budistlik. "Ta aitab meil vabaneda maistest kammitsatest, mis teevad inimesi õnnetuks. Raha minu kontol? Ei, aitäh."