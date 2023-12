Panga küla Saaremaal pidas talijaanituld

Jaanilaupäeval tuli Pangal ettevalmistatud suure lõkke asemel läbi ajada väiksema lõkkega. Vana jaanilõkke materjali ei tahtnud aga külavanem Martin Auväärt uude aastasse kaasa võtta.

"See on uus traditsioon – talijaanid. Või ma loodan, et sellest saab traditsioon. Miks ainult kord aastas tuld teha, saame kaks korda aastas kokku. Rahvas tuleb ikka valgust otsima, sooja otsima ja miks mitte teha seda siis enne vana aasta õhtut, kus sa saad kõik möödaniku sinna tulle heita ja vaadata helgemalt uude aastasse," rääkis Auväärt.

Panga küla esimestel talijaanidel oli küll ehk mõnevõrra vähem rahvast kui õigel jaanipäeval, aga emotsioon oli kohapeal soojuse, valguse ja lihtsalt pisut kiiksuga ettevõtmisest täiesti olemas.

"Miks mitte jaanituli talvel. Kes see keelab? Kes see keelab uut traditsiooni juurutada? Samasugune ilm ikka nagu jaanipäeval. Jah, ega temperatuuri vahet ei pruugi palju olla," rääkisid Panga küla elanikud Silja ja Tarmo.

Panga küla vanima mehe Hugo sõnul pole niisugust ettevõtmist külas varem tehtud.

"Mitte kunagi ja see on väga hea ettevõtmine. Ma loodan, et see läheb traditsiooniks, et igal aastal viskame oma vanad patud ja vanad värgid siia tulle ja võtame uue aasta vastu parema rõõmuga," ütles ta.

Kui nüüd tõesti Panga külas hakatakse aastas kaks korda aastas n-ö jaanilõket tegema, tuleb külarahval lihtsalt kahel korral aastas lõkkematerjali koguda. Kui just mingil põhjusel taas õigel jaanilaupäeval lõke peaks süütamata jääma, saab taas kokkuhoidlikumalt läbi nagu tänavu.