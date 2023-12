ETV2 aastavahetuse huumoriprogrammi saadab telediktor

Pille-Riin Karro on sel sügisel ETV2 vaatajaid tervitanud kultuurisaates "Päeva püük". Samuti on ta detsembri viimastel nädalatel juhatanud sisse ETV2 kultusfilmide õhtud.



31. detsembril näeb Pille-Riin Karrot läbi pika õhtu, sest koos huumoriklassika ekraanile toomisega elustab ETV2 ka telediktori traditsiooni. Diktori sõnade saatel käivitub aastavahetuse programm kell 19.35, kui järjestikku jõuavad vaatajate ette legendaarsed naljasaated.

ETV2 õhtune programm 31. detsembril:

Kell 19.35 "Harilik kontsert" (1981)

Kell 20.35 "Vanad ja kobedad": Vana-aasta" (2000)

Kell 20.50 "Rahvasaadik Pius" (2014)

Kell 21 "Lint: Vana-aastaõhtud" (2005)

Kell 21.30 "Kreisiraadio" (1997)

Kell 22.10 "Ivar Vigla sou" (1989)

Kell 22.55 "Miks ka mitte. Urmas Kibuspuu, Jüri Krjukov" (1979)

Kell 23.20 "Tujurikkuja 2009" (2009)

Kell 23.50 Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus viipekeelse tõlkega

Kell 23.55 Eesti Vabariigi hümn

Kell 00.00 "Kitsas king"

"Pea igal aastal jaanuari alguses on kosta siit-sealt nurinat, et televisiooni aastavahetuse programm pole enam üldse see, mis omal ajal ning kuhu need naljad siis seekord õieti jäid," ütles huumoriõhtu telediktor Pille-Riin Karro. "Me otsustasime üheskoos tuua meie kõigi kunagised lemmikud tagasi ning meil on sulle pakkuda tõeline tipphumoristide assortii, keda nägid võib olla viimati siis, kui alustati Olümpia hotelli ehitust, kui rahakotist vaatasid vastu vaid kroonid või kui uut millenniumit koos sõpradega vastu võtsid."