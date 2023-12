Tulevärgi müüja: vähese müraga ilutulestikud koguvad populaarsust

Kalle Tüür rääkis "Vikerhommikus", et vähese müraga ilutulestikud on aina enam populaarsust kogumas ning pani inimestele südamele, et tulestiku peab kindlasti panema kõvale pinnale ning pärast selle süütamist kohe eemale minema.

"Kriitikat on viimasel ajal palju olnud," ütles Hansa Ilutulestikud juhataja Kalle Tüür. "Seda on nüüd ka väga palju mõõdetud, et kui suur see mõju tegelikult on. Sakslased tegid uuringu ja ühel grilliõhtul, kus kaheksa inimest grillib, eraldub sama palju CO2-e kui 14 000 raketi õhkulaskmisel kokku. Näiteks meie ettevõtte müüb 14 000 raketti kolm aastat."

"Viimaste aastatega on väga palju muutunud ka inimeste ilutulestike kasutamise kultuur ja see on väga palju paremaks läinud. Selgitame ka ise kogu aeg, et ilustulestikku peaks ikkagi laskma tähtpäevadel ja kindlasti õiges kohas, et see teisi ei häiriks."

Tüüri sõnul mõeldakse ka ilutulestiku tootmisel keskkonna säästmisele. "Ilutulestiku tootmises on tänapäeval enamik materjale taaskasutatud, kasutatakse palju pappi ja ka ilutulestiku pakendeid taaskasutatakse," lisas Tüür.

"Paugu tugevusega on nii, et Euroopa Liidus on meil reeglid ja kõik ilutulestikud, mis meil Eestis müüakse, vastavad neile reeglitele," selgitas Tüür. "Eraldi on veel vähese müraga ilutulestikud, mis teevad küll hästi ilusaid bukette taevasse ja mida on väga ilus vaadata, aga nad ei avane kõva pauguga, vaid ilma pauguta. Vaiksed tooted on populaarsust kogumas ja tootjad pingutavad selles suunas. Kõva pauk tuleb püssirohust, mis ilutulestiku sisse käib. Juba tuhat aastat tagasi peletasid hiinlased suure pauguga kurje vaime ja teevad seda siiamaani väga aktiivselt."

"Ohutus ennekõike," pani Tüür inimestele südamele. "Igal tootel on kasutusjuhend. Põhiline, mille vastu eksitakse on see, et süütamisel kummardatakse toote kohale, seda teha ei tohi. Samuti peab jälgima ohuala. Ilutulestik pannakse millelegi väga lähedale või lastakse käest, ka seda ei tohi teha."

"Kõige olulisem on, et ilutulestiku peab panema kõvale pinnale ja pärast süütamist tuleb eemale minna kaheksa kuni kolmkümmend meetrit, oleneb tulestiku suurusest."