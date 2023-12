Ollie: Eesti Laul tegi minu elus suure pöörde

Tänavuse Eurovisiooni võitjadebatis jääb Ollie seda meelt, et võitma oleks pidanud siiski Käärija. "Ma arvan, et "Cha Cha Cha" meeldis inimestele rohkem. Seda oli hääletusest näha. Loreen võitis natukene žürii pärast," arvas Ollie, kes on nüüd võtnud mõlema loo eestikeelsed versioonid ka enda repertuaari. "Eestlastele meeldivad need kindlasti mõnes mõttes rohkem kui näiteks "Venom"," ütles ta.

Eurovisiooni de jure ja de facto võitjate lauludest Ollie salajast retsepti pole kaasa võtnud. "Minu üks väga suur eeskuju Rick Rubin ütles, et publik tuleb viimasena. Kui sa võtad sellise lähenemise ja teed oma asja nii, nagu sulle päriselt meeldib teha, siis see kuidagi tegelikult kõnetab inimesi ka rohkem. Olen sellest aru saanud," nentis Ollie.

Täispikka kontserti Ollie lugudega muusik veel anda ei saa, sest neid on neli, aga lugude nimekirjas on ka kaverid. "Sellised, mis mulle väga meeldivad. Kunagi õnnestub kindlasti ka see ära parandada, et pooled lood ei ole kaverid, vaid 1-2 lugu on kaverid," ütles Ollie, aga lisas, et sellepärast ta patja ei nuta.

Praeguseks saab Ollie olla täiskohaga muusik. "Ma tunnistan, et ma mõned aastad tagasi korraks sõitsin taksot, aga see oli koroonaaeg ja väga keeruline periood. Seal olid ka omad õppetunnid. Sain aru, kui raske on tegelikult leiba lauale tuua. See, mis mina praegu teen on jõhker privileeg. Mind on õnnistatud sellega, et ma saan seda teha ja olen äärmiselt tänulik selle eest," tõdes Ollie.

2023. aasta oli Ollie jaoks nagu sõit väga õhukesel jääl autoga, mida juhib gorilla. "Ei tea kunagi, mis võib juhtuda. /.../ Ettearvamatu, sest see oli väga järsk pööre minu jaoks. Eesti Laul tegi minu elus väga suure kannapöörde. Olin järsku keegi. /.../ Mind paisati järsku kõigi silme ette ja inimesed reageerisid sellele. Eesti Laulul ma olin varem ka produtsendina käinud, aga ma olin siiski nagu taustajõud seal," selgitas Ollie ja lisas, et nüüd paistab rambivalgus talle näkku.

See on Ollie sõnul pingeline, aga hea tunne. "Enne Eesti Laulu pole mul kordagi olnud näiteks sellist olukorda, kus ma lähen Myfitnessi garderoobi ja sealt tuleb mulle kontserdipakkumine. Mitte kunagi, aga kuidagi nüüd juhtus," naeris Ollie.

Ollie osaleb Eesti Laulul ka 2024. aastal. Seda ta kohe plaani ei võtnud, aga kui võistluslugu valmis sai, siis ütles sisetunne, et tuleb minna. Kuigi rahvusvaheliselt ennustatakse Ollie loole edu, siis ta ise on ta saanud seinast seina tagasisidet. "Paratamatult olen ma sellise ameti peal, kus sa pead toime tulema selle tulega, kus inimesed arvavad kõiksugu asju," selgitas Ollie ja lisas, et sellega toime tulemiseks piisab tal olla kindel selles, mida ta teeb.