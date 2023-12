Jan Uuspõld: kui oled tänulik ja lugupidav, siis läheb kõik hästi

Aasta viimasel päeval oli "Hommik Anuga" stuudios külas Jan Uuspõld koos tütre Ida Ingel Uuspõlluga, kellele näitleja kirjutas ise laulu. Hiljuti suurt juubelit tähistanud näitleja sünnipäevasoov oli saada täiskasvanulikumaks, aga sellest loobudes otsustas, et kõige olulisem on mitte ülbeks minna.

Tütrele pühendatud laul on neljas, mille Uuspõld on ise kirjutanud. Kõige kuulsam neist on seni Luxury Filtersi koosseisus esitatud "Tramm nr 66". "Ega ma ju nooti ei tunne ja laulu kirjutada ei oska. Ta kuidagi tuleb pähe. Kõik sõnad tulevad korraga, kõmaki. Justkui keegi topiks need mulle pähe," selgitas Uuspõld oma loomeprotsessi.

Tütrele kirjutatud laul sündis näitleja sõnul armastusest, mida tõi kaasa tütre Ida sünd. "Istusime siis Indias koos Idaga. Seal oli mul üks tolmune kitarr, millel oli üks keel puudu. Siis ma näppisin seda ja järsku hakkas tulema midagi. Kuu, tema naerunägu. Selles loos on mingisugune transtsendentaalne puudutus sees," ütles Uuspõld. Kui kunagi jäi Ida selle loo saatel tihti magama, siis nüüd ta enam seda näitleja sõnul eriti kuulda ei taha. "Unelauluna täitsa toimib," selgitas Uuspõld ja lisas, et see aeg tuleb jälle tagasi, kui Ida seda unelauluks kuulab.

Tütrele meeldib laulu juures kõige rohkem see, kuidas isa kitarri mängib. Ida soovib ka ise üks päev kitarri mängida ning ukulele on tal juba olemas.

Idal on saatesse tulekuks pandud jalga koos emaga ostetud teatrikingad. Tüdruku sõnul meeldib talle teatris käia ja on ka papat laval näinud. "Üks kord ma vaatasin Lotte etendust. Papa oli kass," ütles Ida, kes on ka ise mõelnud näitlejaks saada. Keda ta mängida soovib, Ida veel ei tea, küll aga on tal kodus hiired. Aga mitte lihtsalt vaid siiski mänguhiired, millega Ida koos papaga mängib. "Täna pakkusime teed hiirtele," lisas Jan Uuspõld.

Ida lemmiktegevus, mida koos isaga teha, on tatrapudru söömine, sest see on lõbus. Tatraputru söövad nad hapukoorega. Hiljuti tähistati koos ka isa 50. sünnipäeva, kus Ida külalisi vastu võttis, keda oli tütre sõnul palju. Sünnipäeval söödi ka kooki. Kingituseks sai Uuspõld tütrelt dressid.

Uuspõld, kellel on ka kaks vanemat last, tunneb, et on praegu isana teistsuguses kohas. "Idal on muidugi kõige rohkem vedanud, sest ma olen talle päris hea isa. /.../ Ma ise vahel naeran, et olen nagu isa ja vanaisa. Kaks ühes," naeris näitleja. Uuspõllul on enda sõnul hea nina kohtade peale, kust tasub last kõrvale juhtida. "Kui tulevad need ajad, siis ma oskan väga hästi öelda, kust eemale hoida," ütles Uuspõld.

Suure sünnipäeva puhul mõtles Uuspõld, et sooviks kindlamalt jala maha saada ja täiskasvanumaks hakata, aga siiski loobus sellest plaanist. Uuspõld on nõus, et näitleja peabki lapselik olema, aga pigem laval. "Mul lähevad natuke sassi lava ja elu, aga pole hullu. Aga sünnipäevasoov, mis meid kummitab läbi elu, on see, et ülbeks ei läheks. Oled tänulik ja lugupidav. See on põhiline. Siis läheb kõik hästi," arvas Uuspõld.

Ida soovib aastalõpuks rahu ning plaanib uut aastat vastu võtta jäätisega. Papa on plaaniga nõus. "Me lähme jäätisekohvikusse," kommenteeris Ida.