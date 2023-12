Tarvo Valm: astusin nüüd kantrimehe kapist välja

Muusik Tarvo Valm rääkis "Vikerhommikus", et Hollandis jõudis ta koduperemehe ameti kõrvalt valmis teha uue albumi ning et ta on kantri kapimees olnud terve elu.

"Albumi "Ei mees kõnni üksi" esitlus läks suurepäraselt," rõõmustas muusik Tarvo Valm, kes käis Tarvo Valm Bändiga albumit Tallinnas esitlemas. "Esinesime pisikeses kohas, 50 pead tuli kokku ja tekitasid täissaali tunde. Plaan oli teha kantri-rokilik plaat. Muusikat olen teinud kogu elu, viieaastaselt pandi mind klaverit mängima. Olen olnud rohkem metal-skenes, üheksa aastat mängisin ansamblis "Sun"."

Valmi sõnul hakkas ta koroona ajal rohkem akustilist kitarri mängima. "Naisele kunagi lubasin, et kui ma 50 saan, siis hakkan kantrit tegema," muheles Valm. "Aga kunagi ei tea ju palju meile aega on antud ja nii hakkasingi uusi meloodiaid arendama. Vanaema kunagi palus ühel peol, et mängi üks lugu, aga siis avastasin, et mul polegi ühtegi lugu, mida mängida, ei hakka ju metalit keevitama. See panigi ratta teistpidi veerema. Sain metaliringist välja."

"Ma ei tee otseselt kantrit, siin on ikka minu enda nüansid sees ja meie maa folki on ka sees. Mulle meeldib kodukootud kantri," ütles Valm. "Ma ei ütle, et ma mingi laulja olen, aga olen terve elu laulnud. Muusika on osa minust. Aega muusika tegemiseks on vaja leida. Mitte nii, et vahepeal tuleb messengeri teade, et kui koju tuled, too piima. See kohe nagu sööb sind sellest olustikust välja."

Valmi sõnul on muusika loomine tema jaoks väga kerge. "Vahel, kui olen teinud tellimustöid, nüüd just tegin kahele teleseriaalile muusikat, siis on vaja küll rohkem istuda ja olustikule mõtelda," lisas ta.

"Hollandisse Haagi kolisin seepärast, et abikaasale tehti sinna tööpakkumine," ütles Valm. "Muidu olen täiskohaga koduperemees. Ma olen Manny. Teen hommikusööki, viin-toon lapsi ja aitan neid õppimises. Võtame eesti aineid ka, sest eesti keel on lastel nii kiiresti kadumas. Lapsed räägivad ju iga päev koolis ja sõpradega ainult inglise keelt. Mul on hea meel, et selle pakkumise vastu võtsime, lastel on hea ja mul on piisavalt vaba aega, et muusikaga tegeleda."

"Meil on isegi oma grupp "Järelhaagised," pluss ühed, need, kes on oma abikaasade tõttu siia elama kolinud," muheles Valm. "Saame kokku, mängime piljardit ja keeglit, vahel teeme muusikat. Aga mida ma Hollandis väga taga igatsen, on mängida live`e."

"Mida rohkem maailmas ringi käin, seda enam näen, et meil on Eestis kõik olemas."