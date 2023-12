Ivari Vokk: MasterChef võitja oli teada juba enne jaanipäeva

MasterChef võitja Ivari Vokk rääkis R2 saates "Hommik!", et tal polnud raske oma võidu-uudist pool aastat saladuses hoida. Tema sõnul oli kõige raskem see, et toidu tegemise ajal ei näinud, mida teised osalejad valmistasid ning alguses ka ei teadnud, kui head on konkurendid.

"Naine mind sinna saatesse saatis," muheles MasterChef teise hooaja võitja Ivari Vokk. "Ja basseini saama ma sinna saatesse läksin. Lastele bassein veel ostetud ei ole, sest külm on ja maad kaevata ei saa ning nüüd hakkas naine ka natuke ringi mõtlema. Võiduraha 10 000 euro eest saab näiteks kaks pliiti osta."

Voki sõnul oli saate võitja teada juba enne jaanipäeva, mil salvestati finaalsaade ning eriti raske tal pool aastat oma võitu salajas hoida ei olnud.

"Esimest MasterChef hooaega ma ise ei jälginud," ütles Vokk. "Mul polnud kodus lihtsalt see kanal kättesaadav, kust saade tuli. Aga mu naine üldse pani mind sinna saatesse kirja. Pühapäeval tuli eelvooru kutse ja ma sain sellest kõigest teada laupäeval. Soetasin kohe telekanali võimekuse ja hakkasin esimest hooaega otsast vaatama."

"Eelvooru jaoks tuli valida meelepärane toit, mida teha tahan," meenutas Vokk. "Minu soovitus kõigile, kes tahavad sellese saatesse pürgida – võtke saate tegemise aeg oma kalendris muudest tegemistest täiesti tühjaks. See on ikkagi väga intensiivne periood."

Voki sõnul ei saanud nad saate tiimilt ühtki vihjet selle kohta, mis järgmisel päeval toimuma hakkab ning millist toorainet kasutame. "Kõik sündis kohapeal," ütles Vokk. "Me ei saanud enne ülesannet isegi seda teada, mis toorained külmkapis olemas on."

"Võtteperiood kestis kokku umbes kolm nädalat. Raske oli ka see, et ma ju ei näinud, mida keegi tegi ja ei teadnud, kui hea keegi on, olime ju enne võtete algust vaid paar päeva tuttavad olnud," meenutas Vokk. "Ja kui ise paned välja midagi, mida sa tead, et see pole see, mida sa tahad teha, siis sealt see ebakindlus tuleb."

"Minu kulinaarne huvi tuleb juba maast madalast, kodune kasvatus oli selline. Lapsevanemad peaksid sellest pihta hakkama, et söövad ise kõike ja pakuvad ka lastele kõike, lapsed söövad küll," õpetas Vokk. "Vanem tütar on 24-aastane ja meil on elu aeg olnud reegel, et toitu tuleb vähemalt maitsta."

"Kõige paremini tuleb mul välja kala ja mulle meeldib pigem vahemereline köök," ütles Vokk. "Minu enda vaieldamatu lemmik on aga ühepajatoit."

"Oma söögikoha mõte on peast läbi käinud ja kontseptsioone on," selgitas Vokk, kas saate võitmine on pannud ta mõtlema oma toidukoha avamisele. "Mu igapäevaseks tööks on toidutootmise valdkonna konsultant, kes aitab ettevõtetel erinevate protsessidega toime tulla. Hobiks on elu aeg olnud purjetamine. Kui hooaeg algab, siis läheb kohe lahti. Tihtipeale on meil laeva peal olnud nii, et kõigil on kaptenipaberid taskus, ja siis on tihtilugu söögitegemine olnud minu peal."