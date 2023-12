ETV vahetab aastat heas seltskonnas

ETV on aastavahetuseks kokku pannud meeleoluka programmi, kus tuju hoiavad üleval telemäng "Suur aastalõpuviktoriin 2023", sarja "Eesti nüüd siis Vabariik" lõbus kohtumine ja värve täis kontsert koos 90-ndate hittidega.

ETV aastavahetuse programmi juhatab laupäeval kell 21.35 sisse Vahur Kersna, kelle uusim teledokumentaal "Vitamiin kui elukaar" dokumenteerib kodumaises popkultuuris olulist rolli mänginud ansambli Vitamiin teekonda ja räägib samas ka toonasest veidravõitu nihkes tegelikkusest ning kirglikest ja andekatest loojatest koleilusa aja sees.

Uut tele-aastat alustab ETV juba heaks traditsiooniks saanud Viini Filharmoonikute ja Eesti Kontserdi uusaastakontsertidega. 1. jaanuari õhtul jõuab vaatajate ette ka kodumaine suurfilm "Kalev".

31. detsember ETVs

Kell 10 "Hommik Anuga"

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR

Aasta viimasel telehommikul on Anu Välbal külas püstijalakoomikud Sander Õigus, Mikael Meema ja Daniel Veinbergs, Jan Uuspõld koos tütre Ida Ingliga, muusik Ollie ja ansambli Legend liikmed Marvi Vallaste, Rolf Roosalu ja Lauri Pihlap.

Kell 13.35 "Ada. Rääkimata lugu"

"Ada. Rääkimata lugu" Autor/allikas: Sven Tupits

Kel pühade ajal jäi vaatamata muusikaline menulavastus "Ada. Rääkimata lugu", saab seda teha nüüd, kui ETV toob vaatajateni etenduse mõlemad vaatused.

Kell 17.05 "Õhtusöök ühele"

Õhtusöök ühele

Legendaarne komöödia vanast daamist Miss Sophiest, kes tahab veeta oma 90. sünnipäeva sõprade seltsis. Kuna nood on surnud, peab ülemteener James mängima kõiki külalisi. Saksamaal näidatakse filmi igal aastavahetusel juba pea pool sajandit järjest ja sama kombe on omaks võtnud ka mitmete teiste maade telejaamad, sealhulgas ETV.

Kell 18.25 "Räimerahvas. nublik live"

Räimerahvas. nublik live Autor/allikas: kuvatõmmis

Eriti eriline kontsert koos Nublu ja tema hittidega.

Kell 19 ja 21.15 "Kolm meest ja naine"

"Kolm meest ja naine" Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR

Kui kokku saavad Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv, Märt Avandi ja Johan Randvere, jutustatakse alati lõbusaid lugusid ning lauldakse meeleolukat muusikat. Seekord on teemaks kuulsad 90-ndad, selle aja megahitid ja superstaarid.

Kell 19.30 "Suur aastalõpuviktoriin 2023"

Suur aastalõpuviktoriin 2023 Autor/allikas: Siim Lõvi

Marko Reikop teeb aastale tiiru peale lõbusa mälumänguga. Mis meid tänavu liitis, mis tülli ajas või naerma pani? Tähtsündmusi lahkavad süvaanalüütikud Peeter Oja, Andrus Vaarik ja Birgit Sarrap. Vastasvõistkonna kapten on Mart Juur, keda toetavad Kristel Aaslaid ja Andres Kõpper ehk NOËP. Muusikalist toonust hoiab üleval ansambel Regatt.

Kell 22.30 "EnsV" aastavahetuse eri

"Eesti nüüd siis Vabariik" aastavahetuse eri Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR

Vanad rivaalid teevad Kukekeses vaherahu ja otsustavad aastavahetuse veeta kellegi juures külas sikku tehes.

Kell 23 "TV Faktor"

"TV Faktor" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Lõbusad apsud ja juhtumised, mis 2023. aasta jooksul Eesti Televisiooni kaamerate ette jäid.

Kell 23.30 "Soovid, soovid, soovid!"

Armastatud külaliste ja saatejuhtide meeleolukad mõtted ning head soovid uueks aastaks kõikidesse Eestimaa kodudesse.

Kell 23.50 Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus

Kell 23.55 Eesti Vabariigi hümn

Kell 00.05 "Rock Hotel ja Tanel Padar, Ott Lepland ning Robert Linna"

Rock Hotel ja Tanel Padar, Ott Lepland ning Robert Linna Autor/allikas: Sergei Zjuganov

"Rock Hotel. Tähti üheks õhtuks" kontserdil kõlavad teiste hulgas legendaarsed hitid "Marie, Marie", "Kikilips", "Rokabilly Rock" ja "Aita mööda saata öö". Nende lauludega on üles kasvanud mitu põlvkonda ja see ansambel on kõike muud, kui tähed üheks õhtuks, mida kinnitavad ka Ott Lepland, Tanel Padar ja Robert Linna.



31. detsember ETV2s

Kell 16 koguperefilm "Kaka, kevad ja teised"

Kaka, kevad ja teised Autor/allikas: hea Film

Andrus Kivirähki raamatute "Kaka ja kevad", "Karneval ja kartulisalat" ja "Tont ja Facebook" ainetel valminud film räägib igatsusest, sõprusest, armastusest, perekonnast ning hirmudest, millel on sageli suured silmad. Kummaliste tegelaste seiklused on vürtsitatud Kivirähkile iseloomuliku sooja ja julge huumoriga, kududes vaimukalt kokku lastele omase piiritu fantaasia ning moodsa maailma eluolu. Film pakub emotsioone, põnevust ja tibake ka närvikõdi nii väikestele kui ka suurtele vaatajatele. Režissöörid René Vilbre, Meelis Arulepp, Oskar Lehemaa, Mikk Mägi, Heiki Ernits. Stsenaristid René Vilbre, Meelis Arulepp, Oskar Lehemaa, Mikk Mägi, Heiki Ernits – Andrus Kivirähki ainetel.

Alates kell 19.35 huumorikuld

ETV2 sisustab aasta viimased tunnid legendaarsete huumorisaadetega. Aastavahetuse komöödiakavasse kuuluvad näiteks "Harilik kontsert", "Kreisiraadio", "Ivar Vigla sou", "Tujurikkuja", "Vanad ja kobedad" ja paljud teised legendaarsed naljasaated.

Kell 23.50 Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus viipekeelse tõlkega

Kell 23.55 Eesti Vabariigi hümn

Kell 00.15 "Queen Budapestis. Hungarian Rhapsody"

Queen Budapestis. Hungarian Rhapsody Autor/allikas: pressimaterjal

27. juulil 1986 andis Queen Budapesti Nepstadiumil kõigi aegade suurima staadionikontserdi.

1. jaanuar ETVs

1. jaanuari hommikut alustab ETV legendaarsete mängufilmidega "Viimne reliikvia" kelll 6.50 ja "Mehed ei nuta" kell 9.15.

Kell 12.15 "Viini Filharmoonikute uusaastakontsert 2024"

Viini Filharmoonikute uusaastakontsert 2022 Autor/allikas: Pressimaterjal

Aasta esimese päeva täidavad traditsiooniliselt kauni muusikaga Viini Filharmoonikud. Dirigent Christian Thielemann on välja valinud parimad Straussi perekonna kompositsioonid, kuid lisanud näpuotsaga vähemtuntud aardeid nii Straussidelt kui ka nende kaasaegsetelt heliloojatelt.

Kell 19.15 "Eesti Kontserdi uusaastakontsert"

Mirjam Mesak Autor/allikas: Wilfried Hösl

Pidulikul uusaastakontserdil soleerivad Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees armastatud laulja Mirjam Mesak ja tereminimängija Carolina Eyck. Saatejuht Joonas Hellerma.

Kell 21.10 Riigikogu esimehe uusaastatervitus

ETV2s näitab viipekeelse tõlkega tervitust kell 19.30.

Kell 21.20 mängufilm "Kalev"

"Kalev", Jaak Salumetsa osas Mait Malmsten, Riho Sooniku osas Priit Võigemast Autor/allikas: Kaader filmist

"Kalev" on lugu legendaarse korvpallimeeskonna pingelisest teekonnast laguneva Nõukogude Liidu viimastel meistrivõistlustel. Rahvuskaaslaste ettearvamatu meelestatus, armutud vastased ja rahutud ajad vahelduvad tuliste lahingutega palliplatsil. Film on inspireeritud 1991. aasta tõsielulistest sündmustest.

Tippsportlasi ja treenereid kehastavad filmis Reimo Sagor, Mait Malmsten, Priit Võigemast, Mihkel Kuusk, Veiko Porkanen, Kristjan Sarv ja Ott Kartau. Filmi režissöör on Ove Musting.