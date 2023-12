Eestlaste uusaastalubadused: rohkem trenni ja elada hetkes

Eestlaste levinumad uusaastalubadused on hakata rohkem trenni tegema, kaalus alla võtta ja tervislikumalt toituda, aga ka elada rohkem hetkes ja olla positiivsem, selgus Norstati rahvusvahelisest aastalõpu küsitlusest.

"Kui tervise ja füüsilise vormiga seotu on varasemaltki olnud populaarne, siis sel aastal on tabeli tippu jõudnud ka positiivsus, oskus elada tänases hetkes ja veeta rohkem aega perega," kommenteeris Norstat Eesti juht Birgit Aasmäe, kelle sõnul oli uusaastalubaduse andnud eestlaste seas 21% neid, kes lubavad elada oma elu jätkusuutlikumalt, mida on kordades rohkem kui naabrite juures Soomes ja Lätis, kus sarnase lubaduse andis vastavalt 5% ja 6%.

Uuel aastal rohkem trenni lubab tegema hakata 40% endale uusaastalubaduse andnud eestlastest ja leedulastest, aga vaid 29% lätlastest.

Alkoholi lubab tuleval aastal vähem tarbida 13% eestlastest ja 15% soomlastest, 11% leedulastest, 9% lätlastest ja 5% rootslastest.

"Igatahes on kõik uusaastalubadused tulvil optimismi ja positiivsust ning saab ainult loota, et need kõik algaval aastal ka täide lähevad," sõnas Norstat Eesti juht Birgit Aasmäe.

Eesti inimeste uusaastalubaduste TOP 10

1. Hakkan rohkem trenni tegema

2. Olen parem (käesolevas) hetkes elamises

3. Võtan kaalus alla

4. Olen positiivsem

5. Toitun tervislikumalt

6. Elan oma elu jätkusuutlikumalt

7. Veedan rohkem aega oma perekonnaga

8. Lasen end pisiasjadest vähem häirida

9. Kulutan vähem aega sotsiaalmeediale

10. Tarbin vähem alkoholi

Küsitlus viidi läbi käesoleva aasta novembris ja Eestis osales selles veebipõhiselt 834 inimest.