Raadio 2 Aastahitt 2023 on Villemdrillemi "Leekiv armastus"

"Need aplausid ja kõik on toredad, aga ma tahaks kõigepealt selle auhinna pühendada Leale, kelleta poleks seda laulu juhtunud, ja tänada Ivar Põllut – loo autorit. Väga palju inimesi tahaks tegelikult tänada. See auhind on äge, mina istun ja räägin teiega, aga mina seda tegelikult üksi ei teeninud," märkis Villemdrillem oma võidukõnes.

"Olen aru saanud läbi keskmise pikkusega karjääri, et pole mõtet ootusi liiga kõrgeks ajada, et kui midagi välja tuleb, siis ei ootaks, et Aastahiti võidad," märkis Villemdrillem. "Selle loo puhul oli võib-olla erinev tunne meil kõigil. Mina vähemalt olin üle pika aja oma tootega väga rahul, et sain sirge seljaga minna ja välja anda selle," lisas ta.

Parimaks välismaiseks lauluks kuulutati Käärijä Eurovisiooni hitt "Cha cha cha". Käärijä nimel võttis auhinna vastu Käärijä plaadifirma Warner Musicu Eesti juht Anu Varusk. Raadio 2 aasta debüüdiks valiti ansambel Silky Steps looga "Treasure". Aasta uue tulija tiitli pälvis Ollie. Raadio 2 toimetuse lemmiku auhinna sai laulja- ja laulukirjutaja Rahel. Raadio 2 enimmängitud loo auhinna pälvis Lisa Jennyfer looga "Break free", kelle nimel võttis auhinna vastu artisti õde Sissi.

Aastahitt 2023 võitja selgus rahvahääletuse tulemusena – tänavu andis oma hääle 137 507 inimest.

Otsesaadet ja auhinnagalat 28. detsembril Gloria butiikklubist juhtisid Marta Püssa ja Bert Järvet.

Raadio 2 kell 13 alanud maratonsaates mängiti ette esikümnest välja jäänud kodu- ja välismaiste lugude paremik. Saadet juhtisid Kristo Rajasaare ja Koit Raudsepp.

Aastahiti erisaateid saab järele kuulata Raadio 2 kodulehel ja Eesti Raadio mobiiliäpis.

Eesti parimad lood

1. "Leekiv armastus" – Villemdrillem

2. "Kõrvetab" – 5miinust x Nublu x Nexus

3. "Ära ärata" – Nublu

4. "Kinnisilmi" – Villemdrillem

5. "Paus" – Liis Lemsalu x Reket x Kohver

6. "Heikki???" – Nublu

7. "Venom" – Ollie

8. "Mõtled mu peale" – Clicherik & Mäx

9. "Nüüd ja praegu" – Shanon

10. "Ristteel" – 2 Quick Start

11. "Hoia end" (feat. Villemdrillem) – Karl Killing

12. "11" – Merilin Mälk, Säm

13. "Bridges" – Alika

14. "Silmad pärani kinni" – Karl-Erik Taukar

15. "Seotud käed" – STEFAN

16. "Endale" – An-Marlen

17. "Monsters" – Bedwetters

18. "Duubel5-v2.mp3" – Nublu

19. "Tuju" – Meelik

20. "Panama Paberid" – Reket

21. "Kõik mis sa teed" (feat. Ines) – Púr Múdd

22. "It's Crazy It's Party" (feat. Tommy Cash) – Käärijä

23. "Maikuuvihmad" (with maria kallastu & Mattias Tirmaste) – Eik

24. "Kustuta janu" – Merilin Mälk

25. "So Good (At What You Do)" – M Els

26. "Lihtsalt veab" – Alika

27. "Kesköödisko" –Clicherik & Mäx, Traffic

28. "Kallab" – 5miinust x Nublu x Elina Born

29. "Soovin, et sa" – An-Marlen

30. "Üksinda" ft. Karl Killing –Villemdrillem

31. "Qldne aeg" – Boipepperoni & Eik

32. "Kannatust" – Villemdrillem

33. "Flashback" (ft. Elina Born) – Cartoon

34. "T6en2osus" (paraq) – Boipeppeoni & Nublu

35. "Best friend" – Maian

36. "Nähtamatu" – Inger

37. "Linn on sinu" – Säm x Maria Kallastu

38. "Kosmoselaeval" – Boipepperoni, An-Marlen

39. "Death Row" – Bedwetters x Ollie

40. "Sire ja mure" (feat. Maris Pihlap, Luurel Varas & Mattias Tirmaste) – Eik

Parimad välismaised lood

1. "Cha Cha Cha" – Käärijä

2. "What Was I Made For?" – Billie Eilish

3. "Flowers" – Miley Cyrus

4. "Paint The Town Red" – Doja Cat

5. "Dance The Night" – Dua Lipa

6. "Honey (Are U Coming?)" – Måneskin

7. "Cruel Summer" – Taylor Swift

8. "Prada" – Cassö x Raye x D-Block Europe

9. "Miracle" – Calvin Harris, Ellie Goulding

10. "Tattoo" – Loreen

11. Popular – The Weeknd, Playboi Carti, Madonna

12. Desire – Calvin Harris, Sam Smith

13. Makeba – Jain

14. Eyes Closed – Ed Sheeran

15. Satellite – Harry Styles

16. Rush – Troye Sivan

17. Strangers – Kenya Grace

18. Sprinter – Central Cee x Dave

19. Karma – Taylor Swift

20. Kill Bill – SZA

21. "(It Goes Like) Nanana" – Peggy Gou

22. "Messy in heaven" – venbee, goddard.

23. "Creepin'" – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

24. "Vampire" – Olivia Rodrigo

25. "Ghosts Again" – Depeche Mode

26. "Lavender Haze" – Taylor Swift

27. "Water" – Tyla

28. "Houdini" – Dua Lipa

29. "Escapism." – RAYE, 070 Shake

30. "Greedy" –Tate McRae

31. "Virgos's Groove" – Beyoncé

32. "Single Soon" – Selena Gomez

33. "Daylight" – David Kushner

34. "Now And Then" – The Beatles

35. "Carpe Diem" – Joker Out

36. "Chemical" – Post Malone

37. "Baddadan" Feat. Irah, Flowdan, Trigga and Takura – Chase & Status and Bou

38. "Disconnect" – Becky Hill, Chase & Status

39. "IDGAF" ft. Yeat – Drake

40. "Wish You The Best" – Lewis Capaldi