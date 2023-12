Kuula otse | R2 Aastahitt selgitab välja aasta parimad laulud

Aastahitt selgub kümne parima sekka jõudnud laulu hulgast:

"Ristteel" – 2 Quick Start

"Kõrvetab" – 5miinust x Nublu x Nexus

"Mõtled mu peale" – Clicherik & Mäx

"Paus" – Liis Lemsalu x Reket x Kohver

"Heikki???" – Nublu

"Ära ärata" – Nublu

"Venom" – Ollie

"Nüüd ja praegu" – Shanon

"Kinnisilmi" – Villemdrillem

"Leekiv armastus" – Villemdrillem

Parimaks välismaiseks lauluks kuulutati Käärijä Eurovisiooni hitt "Cha cha cha". Käärijä nimel võttis auhinna vastu Käärijä plaadifirma Warner Musicu Eesti juht Anu Varusk. Raadio 2 aasta debüüdiks valiti ansambel Silky Steps looga "Treasure". Aasta uue tulija tiitli pälvis Ollie.

Aastahitt 2023 võitja selgub rahvahääletuse tulemusena – tänavu andis oma hääle 137 507 inimest.

Raadio 2 kell 13 alanud maratonsaates mängiti ette esikümnest välja jäänud kodu- ja välismaiste lugude paremik. Saadet juhtisid Kristo Rajasaare ja Koit Raudsepp.

Jooksev edetabel:

Eesti parimad laulud (8-40)

8. "Mõtled mu peale" – Clicherik & Mäx

9. "Nüüd ja praegu" – Shanon

10. "Ristteel" – 2 Quick Start

11. "Hoia end" (feat. Villemdrillem) – Karl Killing

12. "11" – Merilin Mälk, Säm

13. "Bridges" – Alika

14. "Silmad pärani kinni" – Karl-Erik Taukar

15. "Seotud käed" – STEFAN

16. "Endale" – An-Marlen

17. "Monsters" – Bedwetters

18. "Duubel5-v2.mp3" – Nublu

19. "Tuju" – Meelik

20. "Panama Paberid" – Reket

21. "Kõik mis sa teed" (feat. Ines) – Púr Múdd

22. "It's Crazy It's Party" (feat. Tommy Cash) – Käärijä

23. "Maikuuvihmad" (with maria kallastu & Mattias Tirmaste) – Eik

24. "Kustuta janu" – Merilin Mälk

25. "So Good (At What You Do)" – M Els

26. "Lihtsalt veab" – Alika

27. "Kesköödisko" –Clicherik & Mäx, Traffic

28. "Kallab" – 5miinust x Nublu x Elina Born

29. "Soovin, et sa" – An-Marlen

30. "Üksinda" ft. Karl Killing –Villemdrillem

31. "Qldne aeg" – Boipepperoni & Eik

32. "Kannatust" – Villemdrillem

33. "Flashback" (ft. Elina Born) – Cartoon

34. "T6en2osus" (paraq) – Boipeppeoni & Nublu

35. "Best friend" – Maian

36. "Nähtamatu" – Inger

37. "Linn on sinu" – Säm x Maria Kallastu

38. "Kosmoselaeval" – Boipepperoni, An-Marlen

39. "Death Row" – Bedwetters x Ollie

40. "Sire ja mure" (feat. Maris Pihlap, Luurel Varas & Mattias Tirmaste) – Eik

Parimad välismaised laulud

1. "Cha Cha Cha" – Käärijä

2. "What Was I Made For?" – Billie Eilish

3. "Flowers" – Miley Cyrus

4. "Paint The Town Red" – Doja Cat

5. "Dance The Night" – Dua Lipa

6. "Honey (Are U Coming?)" – Måneskin

7. "Cruel Summer" – Taylor Swift

8. "Prada" – Cassö x Raye x D-Block Europe

9. "Miracle" – Calvin Harris, Ellie Goulding

10. "Tattoo" – Loreen

11. Popular – The Weeknd, Playboi Carti, Madonna

12. Desire – Calvin Harris, Sam Smith

13. Makeba – Jain

14. Eyes Closed – Ed Sheeran

15. Satellite – Harry Styles

16. Rush – Troye Sivan

17. Strangers – Kenya Grace

18. Sprinter – Central Cee x Dave

19. Karma – Taylor Swift

20. Kill Bill – SZA

21. "(It Goes Like) Nanana" – Peggy Gou

22. "Messy in heaven" – venbee, goddard.

23. "Creepin'" – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

24. "Vampire" – Olivia Rodrigo

25. "Ghosts Again" – Depeche Mode

26. "Lavender Haze" – Taylor Swift

27. "Water" – Tyla

28. "Houdini" – Dua Lipa

29. "Escapism." – RAYE, 070 Shake

30. "Greedy" –Tate McRae

31. "Virgos's Groove" – Beyoncé

32. "Single Soon" – Selena Gomez

33. "Daylight" – David Kushner

34. "Now And Then" – The Beatles

35. "Carpe Diem" – Joker Out

36. "Chemical" – Post Malone

37. "Baddadan" Feat. Irah, Flowdan, Trigga and Takura – Chase & Status and Bou

38. "Disconnect" – Becky Hill, Chase & Status

39. "IDGAF" ft. Yeat – Drake

40. "Wish You The Best" – Lewis Capaldi