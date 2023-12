Volli Käro: olen elult saanud kõik, mida olen vaid soovinud

Volli Käro meenutas "Jutusaates" eredamaid hetki oma elus ning ütles, et ta on elult saanud absoluutselt kõik, millest on unistanud ning mida saavutada soovinud.

"Suuri pidustusi ei olnud, küll aga oli meelolukaid kohtumisi ja palju õnnesoove. Oma vanust ma endaga seostada veel ei oska, mulle tundub, et see arv on natuke liiga suur," muheles näitleja Volli Käro, kes sel aastal pidas oma 83. sünnipäeva. "Kõige ilusamad jõuluajad on olnud siis, kui me Viivega abiellusime."

Saatejuht Piret Kooli üllatas Volli Käro sõnamänguga, kus igale tema nimetähele vastavaid omadussõnu pidi näitleja oma mälestuste ja meenutuste abil lähemalt avama.

O nagu ootamatu

"Ootamatu oli see, et ma teatrisse sain, et Viive oli nõus minuga abielluma. Ootamatu oli see, et saime nõukaajal korteri. Ootamatu oli see, et teatris olin ju parima meesnäitleja nominent," on Käro tänulik.

O nagu osavus

"Kõige osavam olen ma siis, kui pean tantsima, see lihtsalt tuleb minust," ütles Käro. "Olen osav ka koristama ja süüa tegema, olen seda väikesest peale teinud. Tegin kartuliputru ja Viive ema oli siis nii õnnelik, ja seda nägu oli nii tore vaadata, et tegin tema rõõmuks siis sageli kartuliputru."

O nagu otsusekindlus

"Olen otsustanud, et alkoholi ma ei liigtarvita. Praegu ma üldse alkoholi ei võta," oli Käro resoluutne.

R nagu Rakvere

"Elasime Rakvere lähedal maal, kui isa veel elas. Siis kolisime emaga linna. Minu headus on emalt päritud. Kõik hea, mis temas oli, jõudis minusse ja olen seda edasi kandnud. Isa suri, kui olin 10-aastane," meenutas Käro.

R nagu rumalus

"Rumalusi on tehtud palju," naeris Käro. "Ehk see, et ma kunagi suitsetama hakkasin. Olen mitu korda maha jätnud, aga ikka uuesti suitsetama hakanud. Inimlikku rumalust tuleb ikka ette. Seda on teatris kui väljaspool teatrit."

R nagu riiakas

"Olen ikka püüdnud inimestest aru saada," mõtiskles Käro. "Riiuni ei ole asjad õnneks kunagi läinud. Kui pikad juuksed või kitsad püksid olid moes, siis ikka tuldi juurde, öeldi halvasti ja sõimati."

R nagu rahulolu

"Seda saab nautida Hiiumaal, Viive vanaisa majas," on Käro tänulik. "Õhtuti, kui Hiiumaal jalutamas käin, on seal isemoodi imeline vaikus. Mind pahandavad seal vaid varesed, kes õhtuti karjuma hakkavad, neid ma ikka peletan ära."

R nagu raiskamine

"Raha pole mul kunagi nii palju onud, et seda oleks raisata saanud," muigas Käro. "Lapsepõlv oli väga vaene, emaga peamiselt kahekesi olime. Olen hästi tagasihoidlikult pidanud elama. Olin emale väga sõnakuulelik poeg, olin kõige noorem. Emalt olen õppinud ka süüa tegema."

Ä nagu ärplemine

"Minuga see kokku ei käi," oli Käro kindel. "Mul pole põhjust millegagi ärbelda. Võiks ehk sellega ärbelda, et olen teatris nii kaua olnud?"

"Kõik need, kellega kunagi teatris alustasime, on kõik kadunud. Feliks Kark veel on, aga tema tuli natuke hiljem. Mina olen veel jäänud."

Ä nagu äkiline

"Minu loomus on kaalutlev, arvestav ja tagasihoidlik, ei meenu, et oleksin äkiline olnud," ütles Käro.

Ä nagu ähmane

"Praegu on mul selline aeg, kus ma vahepeal nagu mäletan midagi, siis jälle ei mäleta," muigas Käro.

Ä nagu ärevus

"Ärevust on teatris palju. Teatrisse tulles oli Rakvere teatris peanäitejuht Marika Rink, keda kõik kartsid," meenutas Käro aega, kui ta noore poisina teatrisse tööle tuli. "Lavastasime "Kopranahkset kasukat" ja proovis julgesin algaja näitlejana küsida, et mis inimene see tegelaskuju, keda ma mängima hakkan, ikka on ning Rink vastas, et sotsiaaldemokraat. Ma ei jäänud sellega rahule ning uurisin edasi, et aga milline inimene ta ikkagi on. Oi, kuidas Rink vihastas ja karjus mulle "Välja!" Läksingi. Seisin maja ees ja mõtlesin, et kas ma pean nüüd teatrist ära minema. Sattusin isegi haiglasse. Tulin ikkagi teatrisse tagasi ja me leppisime ära. Ta tuli ise minu käest andeks paluma."

K nagu kallis

"Minu suur õnn oli see, et kallis Viive just minu valis, kuigi tal oli austajaid väga palju," oli Käro tänulik. "Ma küsisin ta käest , miks ta just minu valis ja ta ütles, et ilus poiss olin, pahmakas juukseid peas. Sobisime temaga väga hästi. Tema oli üksiklaps linnast, mina suurest perest ja maalt. Kuna tel söögitegemine käpas ei olnud, siis ma võtsingi selle asja üle."

K nagu kõva

"Veel möödunud aastal oli mul teatris etendus," ütles Käro. "Teatris käin praegugi üle päeva. Ostan kohvikust suppi koju kaasa. Teatriuudiseid saab siin kuulata, inimestega vestelda."

I nagu intuitiivne

"Mul on küll mingid ettenägemisvõimed," arvas Käro. "Kõlab totralt, aga olin kindel, et saan teatrisse. Samuti teadsin, et kui ma teatrisse saan, siis Viive armub minusse. Teadsin, et meil tuleb poeg, ja nii ka läks. Mina olen oma suguvõsa viimane laps ja teistel mu pereliikmetel ei ole läinud nii hästi kui mul. Ma olen saanud kõik, mis ma olen tahtnud."

L nagu laisk ja lõbus

"Mingitel hetkedel ma ei taha üldse midagi teha. Olen laisk," naeris Käro. "Aga mul on hea meel, kui mind meenutatakse kui lõbusat inimest."

V nagu vapper

"Olen pigem olnud pelglik," ütles ta.

V nagu eluarmastus Viive

"Temaga kaasneb kohe ilu mõiste," mõtiskles Käro. "Olin tema ilust nii palju kuulnud enne kui temaga tuttavaks sain. Kui teda esimest korda nägin, siis midagi juhtus minuga."

NB! Intervjuu pikemat versiooni saab kuulata Vikerraadio veebist ja taskuhäälingust.