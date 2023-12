Indrek Sammul oma lastest: põhiline on, et teised inimesed tahaksid nendega koos olla

Indrek Sammuli ja tema abikaasa Liina Olmaru peres kasvavad pojad Theodor ja Timotheus ning tütar Susanna. Perekond ei ole teinud saladust, et lapsed on lapsendatud.

Koos isaga saatesse tulnud Theodor Sammuli sõnul on nende peres üldiselt rahulik ja tasakaalukas õhkkond, kui just laste vahel tavapärast õdede-vendade ragistamist ei toimu.

"See on elukestev õpe, kuidas seda rahu säilitada," nentis Indrek poja Theodori sõnade peale ning tunnistas, et mõnikord on olukordi lahendada keeruline. "Kui ikka enam mitte ühtegi moodi ei saa, siis on vaja korraks häält tõsta, et mindaks oma tubadesse ja saaks rahu majja. Ja mõne aja pärast tullakse kokku ning hakatakse tasakaalustama ja situatsiooni lahendama. Me püüame alati jõuda vabanduseni või vähemalt leppimiseni."

Indrek tõdes, et laste vahel läheb madinaks tihti just siis, kui vanemad kodus on ehk turvakeskkond ümber, samas tekib lastes tugev ühtehoidmistunne ja teineteise abistamine siis, kui vanemaid läheduses pole. "Ja näitlejate lastega on see asi, et nad peavad olema väga palju üksi."

Indrek tunnistas, et nii tema kui ka abikaasa Liina jaoks on hästi oluline see, missugused inimesed on lapsed kodukeskkonnast väljas ehk millisteks inimesteks nad kasvavad, kuidas teistele inimestele mõjuvad, millise atmosfääri enda ümber tekitavad.

"Kui sa kuskilt väljastpoolt kuuled, kui tuleb jutuks, et kuule, ma kohtusin su lapsega ja meil oli hästi pikk jutuajamine, et ta on ääretult sümpaatne tegelane, siis need on südant rahustavad hetked," tõi Indrek välja ning kinnitas, et see annab tunde, et oled midagi õigesti teinud.

Kohusetundlikkus, sõbralikkus, vastuolulisus

Lapsi iseloomustades rõhutas Indrek Sammul Theodori kohusetundlikkust ja tasakaalukust ning võimet koguda sõpru enda ümber. "Vaatamata sissepoole elamisele on temas teiste jaoks turvalisuse element," lausus isa.

Saatejuht Sten Teppani küsimusele, kas peres, kus ema ja isa on näitlejad ning noorem vend tegi hiljuti filmidebüüdi, ei ole Theodoril olnud tõmmet näitlemise poole, vastas tervishoiu kõrgkoolis füsioterapeudiks õppiv noormees, et kuna on lapsest saadik olnud tagasihoidlik ja kinnine, oli näitlemine tema jaoks välistatud.

Keskmine laps Timotheus, kes praegu õpib 11. klassis, on isa sõnul väljapoole elav inimene: "See, kes kutsub väga kergesti inimesi ligi ja tekitab sõbraliku seltskondliku olemise."

Pere pesamuna on 8. klassis õppiv Susanna, kes on Indreku hinnangul veel kujunemas, kuid tütre puhul saab välja tuua huvitava vastuolude kombinatsiooni: "Susanna on seest väga tugev, samal ajal ülihabras. Põhiline on võitlus iseendaga – kuidas oma tunnete ja emotsionaalsusega toime tulla. Tema päästik, sädemeke, läheb lendu ja juba käib kuskil plahvatus."

Teisalt on just Susanna see, kes leiutab, kuidas teistele üllatusi teha, näiteks nikerdab kingitusi, paneb kokku pakikesi ja on valmis kõik ära andma.

Ootamatu kõne - jah või ei?

Saates meenutas Indrek Sammul, mismoodi kolm last nende juurde tulid, kõneles sellest, kuidas Theodor saabus oluliselt varem, kui nad oskasid oodata, sest loogika järgi ei oleks lapsendamise järjekord veel pidanud nendeni jõudma.

"Ootamatult helistati, et nii, nüüd tulge, et kas jah või ei. Me ütlesime muidugi "jah" ning sõitsime kohale. Aga see ime oli nii suur, et seal polnud enam aega mõelda – vaatad lapsele otsa ja saad aru, et pole teist varianti," kirjeldas Indrek päeva, mil tuli otsustada, kas vastsündinu lapsendada.

Aastad läksid ning järsku helistati Indrekule ja Liinale, et on veel üks laps: "Meil polnud mingeid avaldusi ega midagi, lihtsalt helistati. Ja me läksime järgmisse kohta, sõitsime tuisu sees Timmuga tagasi. Siis läks veel mõni aasta mööda ja helistati taas," jutustas Indrek ka Timotheusi ja Susanna saabumise hetkist.

"Need on imeinimesed, kes tegelevad nende lastega – see armastuse väli ja tahe neid lapsi aidata on nii suur. Ja nad ise kiirgavad tohutut soojust ja turvalisust, et sa saad aru, et pole teist varianti."

Küsimusele, millal ja kuidas Indrek ja Liina lastele nende päritolust rääkisid, vastas Indrek, et nende arust on õige hetk rääkida siis, kui lapsel tekib küsimus, kuidas ma siia ilma sain. "See on hetk, kui tuleb talle see lugu rääkida, loomulikult kasutada sõnu, mida ta teab. Seletada lihtlausetega tema lugu. Ja siis võtab laps selle ka niimoodi vastu."

Theodor ei mäleta antud vestlust, kuid ta mäletab, et tal oli hästi väiksena teadmine oma päritolust olemas. "Seda ei varjatud. Ja kui tulid vend ja õde ka veel, sai mulle kõik selgemaks."

Noormees tõdes, et tal on kohati olnud uudishimu oma juurte kohta uurida, kuid ta ei ole seda teinud. "Olen kursis nimedega, aga kaugemale ma ei ole läinud."

Indrek usub, et lastel tuleb selle teemaga kindlasti silmitsi seista: "Kõik nad jõuavad sellesse etappi, kus nad hakkavad seda mõtestama. Nad peavad ise selle läbi käima. Oleme öelnud, et me oleme kõrval, kui te tahate, kui te vajate meie abi."

Saates peatuti ka Indrek Sammul enda lapsepõlvel ja teekonnal teatrini, kõneldi ka "maagilise maailma" köögipoolest, mida ainult näitleja oskab sõnastada.

"Käbi ei kuku..." on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 10.10. Saatejuht on Sten Teppan.