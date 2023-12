Pille Petersoo: aastavahetuse pidulaud võib olla julgem ja elegantsem

Petersoo läheneb aastavahetuse toidulauale teistmoodi kui jõulude ajal. "Minu jaoks on aastavahetus rohkem suupiste- ja külmlaud. Tahad ju käia vaadata aastavahetuse programmi, mingil hetkel minna õue ilutulestikku vaatama või vaiksemas kohas minna metsa alla jalutama, tähti vaatama. Ei ole sama menüüga pidupäev," arvas Petersoo.

"Jõululaual on traditsioonilisemad pühade road ja aastavahetusel võib teha midagi julgemat ja elegantsemat. /.../ Suupisted võivad ka olla vanad ja klassikalised maitsed. Ilma täidetud munadeta ei ole eestlasel vist ühtegi pidulauda, aga võib proovida erinevaid täidiseid. Lisada juustu või krevette," selgitas Petersoo Vikerraadio saates "Huvitaja".

Aastavahetusel on väga populaarne ka kalamari, mida saab rootslaste kombel kombineerida kartulikrõpsude ja hapukoorega. Klassikalisematest suupistetest tõi Petersoo välja veel pasteedipallid, mida saab teha kodusest või poepasteedist ja veeretada neid riivitud kõvas juustus ning tursamaksasalat, mis on hinna poolest veidi pidulikum suupiste, mida korvikeste või röstsaiaga serveerida.

Rosolje asemel meeldib Petersoole teha hoopis peedi-soolaseene salatit. "Keedetud või aurutatud peet, mida saab poest osta ka riivitud kujul, kui läks kiireks. Sahvris on meil väga palju soolaseeni, millega ei tea, mida pihta hakata. Marineeritud kurk ja siis hapukoore-majoneesi kaste sinna juurde. Visuaalselt nagu rosolje, aga pole sees kartulit, mida saab juba kartulisalatist," selgitas Petersoo.

Kasukat on Petersoo teinud ilma heeringata. Näiteks suitsulõhega või siis kõrvitsa-kilu kasukat. "Hoopis selline kollane kasukas. Peedi asemel on marineeritud kõrvits ja heeringa asemel vürtsikilu. Ka elevust tekitav amps," ütles Petersoo.

Kui kalamari jääb kalliks, siis on ka erinevaid matkitud marju. "Ise avastasin hiljuti ühelt toidumessilt ühe läti tootja, kellel olid chia seemnetest must vegan kalamari. /.../ Üsna tugeva maitsega. Sinna läksid mustad chia seemned, natuke nori lehte, mis on sushi ümber olev vetikas ja annab merelise maitse, ingverit natukene ja midagi veel. Visuaalselt näeb välja nagu must kalamari. Päris tore avastus," tõdes Petersoo.

Magustoitudest soovitab Petersoo samuti roogasid, mida on kerge võtta. Näiteks piparkooke sinihallitusjuustuga või lihtsalt viinamarju. "Aga mulle meeldivad ka pokaalidesserdid, kus on pokaalidesse tehtud valmis midagi panna cotta laadset, kas siis safraniga või valge šokolaadi ja pohlamoosiga. Need saab paar päeva ette ära teha ja siis piduõhtul jahedast sahvrist lauale tuua," ütles ta.