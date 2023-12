Kodumaiste filmide tele-esilinastused kulmineeruvad "Kaleviga"

Dokfilm "Jumalaga rock'n'roll"

Kolmapäeval, 27. detsembril kell 22 ETVs



Kolmapäeval, 27. detsembril kell 22 ETVs



Autoportreefilm Hardi Volmerist, filmitegijast ja lavastuskunstnikust, kes on ennekõike tuntud rocklauljana. Hoogne autoportreefilm liigub läbi kümnendite, punkfilmide, rockkontsertide, tagahoovide, festivalilavade, rätsepatöökodade ja laulva revolutsiooni. Muusikat mängivad ansamblid PäraTrust, Turist, Singer-Vinger ja Hovery Covery ning Liisi Koikson, Jalmar Vabarna ja Tallinna politseiorkester.

Koguperefilm "Kaka, kevad ja teised"

Pühapäeval, 31. detsembril kell 16 ETV2s



Pühapäeval, 31. detsembril kell 16 ETV2s



Andrus Kivirähki raamatute "Kaka ja kevad", "Karneval ja kartulisalat" ja "Tont ja Facebook" ainetel valminud film räägib igatsusest, sõprusest, armastusest, perekonnast ning hirmudest, millel on sageli suured silmad. Kummaliste tegelaste seiklused on vürtsitatud Kivirähkile iseloomuliku sooja ja julge huumoriga, kududes vaimukalt kokku lastele omase piiritu fantaasia ning moodsa maailma eluolu. Film pakub emotsioone, põnevust ja tibake ka närvikõdi nii väikestele kui ka suurtele vaatajatele. Režissöörid-stsenaristid René Vilbre, Meelis Arulepp, Oskar Lehemaa, Mikk Mägi, Heiki Ernits.

Mängufilm "Kalev"

Esmaspäeval, 1. jaanuaril kell 21.20 ETVs

Esmaspäeval, 1. jaanuaril kell 21.20 ETVs



Eesti filmi- ja teleauhindadel parima filmi ja režissööri tiitli ning teisigi tiitleid võitnud mängufilm "Kalev" on lugu legendaarse korvpallimeeskonna pingelisest teekonnast laguneva Nõukogude Liidu viimastel meistrivõistlustel. Tõsielulistest sündmustest inspireeritud filmis seisab Kalevi korvpallimeeskond pärast aastaid kestnud rasket tööd veelgi raskema valiku ees - Nõukogude Liit laguneb, Eesti püüdleb taasiseseisvuse poole ja ühiskonnas tõstab pead arvamus, et eestlased ei tohiks Nõukogude Liidu meistrivõistlustel osaleda. Mehed, kes on pühendanud kogu elu spordile ja treeninud vaid ühe eesmärgi nimel, teevad raske ning ühiskonnas ebapopulaarse valiku. Otsustatakse siiski mängida. Mitte miski pole aga mängijaid ja treenerite tiimi valmistanud ette niivõrd tormiliseks hooajaks. Pärast kõikvõimalikke vintsutusi saab meeskonnal olla vaid üks eesmärk.

Osades Reimo Sagor, Mait Malmsten, Priit Võigemast, Mihkel Kuusk, Veiko Porkanen, Kristjan Sarv ja Ott Kartau. Filmi režissöör Ove Musting.

Film ei ole ERR-i veebikanalites järelvaadatav.