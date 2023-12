Ülle Kaljuste: Draamateatri edule pani aluse koroona-aeg

Heategevussaate "Jõulutunnel" stuudios olid külas näitlejad Hilje Murel ja Ülle Kaljuste. Kaljuste sõnul on Draamateatri viimase aja edu seotud raske pandeemia-perioodiga, millest end läbi närinud lavastustes on kõigis midagi isiklikku.

Nii Hilje Murel kui Ülle Kaljuste tegid veel aasta lõpus Draamateatris suured rollid vastavalt lavastustes "Vend Antigone, ema Oidipus" ja "B-koondis". Kaljuste sõnul on väga hea tunne tegutseda hetkel Eesti ühes kõige armastatumas teatris. "Ma hakkasin mõtlema selle peale, et millal see tõus algas või kuidas nüüd nii hästi on hakanud minema. Ma mõtlesin välja, et see hakkas sellest hullust koroonaajast," ütles Kaljuste.

"Me ei saanud vabalt proove teha ja inimesed süvenesid nendesse materjalidesse. Sel ajal tuli ka näiteks "Lehman brothers". Tehti salaja ja sai kuidagi pikalt teha. Muidu on ikka kaks kuud, aga see aeg kuidagi venis. /.../ Tuli veel tükke, mille protsess ei olnud hästimängiv etendus, kus võtad materjali, vaid niisugune leiutamine. Kui sa hakkad nullist pihta, siis sa paned kindlasti sinna midagi isiklikku sisse. Ma arvan, et kõikides tükkides, mis on sellest raskest perioodist läbi näritud, on midagi, mis puudutab ka vaatajat," selgitas Kaljuste.

"Sel samal ajal me ei teadnud, millal jälle mängima saab hakata. Kuidas eelnevad asjad nüüd laval kõlama hakkavad? See oli koos publikuga ja lavalolijatega selline uus ärkamine tegutsemiseks," lisas Murel.

Tänavu lahkus ka Mureli ja Kaljuste garderoobikaaslane Ita Ever. Kaljuste sõnul jäi garderoobi tühi koht, mida tuleb ise täita. "Aga ma pigem ei mõtle selles suunas. Ei otsi kogu aeg seda, mis on puudu. Millegipärast on ta seal kogu aeg ikkagi edasi," tõdes Kaljuste ja lisas, et raske lahkumine sai Everiga juba enne selgeks räägitud. "Vaimselt on ta kogu aeg meie juures," ütles ta.

"Füüsiliselt ei ole ei Itat ega Mariat, aga ma ikkagi mõtlen väga tihti selle peale, et neil oleks väga hea meel ja nad tunneksid sellest suurt rõõmu, kuidas majas inimestel läheb ja kuidas publik meid vastu võtab," lisas Murel.