Anne Veski: uuel aastal võiks rohkem positiivset näha

Esimesel jõulupühal ütles Anne Veski "Hommik Anuga" stuudios, et pole jõulude ajal lugenud uudiseid ega kuulanud raadiot ja tänu sellele, on ta tuju tunduvalt parem. Uuel aastal kutsub Veski üles negatiivset rohkem kõrvust mööda laskma.

Veski sõnul oli 2023. aasta tema jaoks väga tore. "See, et teeme tööd ja esineme, see käib meie elu juurde. Jumal tänatud, kutseid on palju. Aga laps viis mind esimest korda Islandile ekskursioonile. /.../ Sai poistega käidud ja käidud ja käidud. Soovitan kõigile," ütles Veski. Toredatest sündmustest toob Veski välja Harry Stylesi kontserdikülastuse Amsterdamis.

"Suvi oli tööd täis. Kõik jaanipäevad. Tõesti aitäh. Rahvas võtab alati hästi vastu ja jumal tänatud, et eestlased oskavad veel elu nautida ja tulevad välja. Aga sügisel tegime endale uue kingituse. Läksime Lononisse, võtsime Diana Rossi kontserdile piletid. Lihtsalt sellepärast, et minna Royal Albert Halli. Olin kuulnud, aga saali sisse astudes poleks iial arvanud, et see selline välja näeb. Täielik Royal Albert Hall," tõdes Veski.

"Siis vaatasime, et pühapäev on vaba päev — võtame veel ühed piletid. Võtsime siis ABBA Voyage'ile piletid. Londoni äärde on ehitatud eraldi hoone selle jaoks, kus toimub siis ABBA kontsert," meenutas Veski ja lisas, et üritas aasta jooksul koguda kogemusi, nautida elu ja võtta elult nii palju kui võtta annab. "Just muusika annab tiivad," ütles Veski.

Tänavu on Veski esinenud näiteks ka Gustav Adolfi Gümnaasiumis ning Prantsuse Lütseumi noored tegid oma sügisballil järgi legendaarse laulja esitusi. Veski sõnul pole see olnud õpetajate vaid ikka õpilaste soov. "Ega me algul ei teadnud, millega see kõik võib lõppeda. Issand, nad teadsid kõiki laule peast," ütles Veski ja lisas, et see, et noored teavad siiani laulu "Jätke võtmed väljapoole" sõnu peast, teda ei üllata.

""Eilset päeva" ka lapsed teavad. Samamoodi "Roosiaia kuningannat". Ma ei tea kust nad õpivad. Võib-olla ema kuulab tundide viisi ja siis jääb lapsele pähe. Mulle on saadetud videosid, kuidas 7-aastane laps peab oma sünnipäeva ja pannakse "Hea tuju laul" peale ja kõik lapsed laulavad," naeris Veski.

Veski soovitus uueks aastaks on mitte kuulata uudiseid. "Sealt tuleb nii palju negatiivsust. Ma ei ole sel jõulunädalal kordagi vaadanud uudiseid, pannud raadiot käima, seal, kust tuleb jälle et see tõusis ja see oli pahasti, siin on sõda, see läks teisele kallale. Ei saa seda hommikust õhtuni kuulata. Seda võiks palju vähem olla. /.../ Elus võiks näha rohkem positiivset. Lasta see negatiivne kõrvust mööda. Seda ma sooviksin," tõdes Veski.

"Naudime elu siin ja praegu. Meie muutuvas maailmas on täna nii, homme naa. Naudime seda hetke ja elu, mis meile on antud," lisas ta.