Veronika Portsmuth keerulisest sünnitusest: see oli üks hirmuöö

Portshmuth kinnitas, et pealtnäha kulges tema esimese lapse Ingel Miina ootus plaanipäraselt. "Aga 1. aprillist, mis oli pandud tema sünnitähtajaks, jäi ikkagi üsna palju puudu," ütles ta ja lisas, et raseduse lõpus selgus, et laps ei saanud kõhus piisavalt süüa. "Mingi erisus seal oli ja viibisin isegi haiglas, arst isegi mõtles, et tuleb laps välja võtta, aga siis läks kõik jälle ilusaks, tundus, et laps on kõhus isegi kasvanud ja läksin koju."

"Õhtul hilja hakkas suur verejooks ja sealt edasi oli üks õudusunenägu," mainis ta ja selgitas, et see oli üks hirmuöö, kuna nad ootasid, kas hakkab sünnitegevus. "Välja võeti üks sinine laps, kes arsti käe peal magas ja oli üleni beebivõidega koos," selgitas Portsmuth ja kinnitas, et tol hetkel ei teinud laps ühtki häält. "Korra näidati teda ja viidi ta taharuumi, ma ei näinud teda tükk aega."

Alguses ei hakanud laps hingama ning tagaruumides tegeleti Ingel Miinaga intensiivselt. "Pärast seda pandi ta kupli sisse, aga kuna mul ei olnud jalgu all ei olnud, siis ma teda pikka aega ei näinud, aga kui ma sain lõpuks intensiivi, siis tal olid voolikud küljes, millega tal aidati hingata, aga nagu elu on näidanud, on ta väga visa ja võitles end sellest välja."

Ta rõhutas, et praegu tagasi mõeldes jättis see väga tugeva jälje. "Alati tuleb kõigeks valmis olla ja usaldada enda sisetunnet, need on väga olulised märksõnad selle protsessi juures," selgitas Portsmuth.

Praegu on laps tema sõnul täiesti terve. "Ja karakterit jagub rohkem kui küll!"