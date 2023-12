Laine Randjärv sünnitusmajadest: kvaliteetne ja kaasaegne seadmepark peab olema igal pool

Sünnitusmajade Fondi juhataja Laine Randjärv selgitas, et fond on tegutsenud juba 23 aastat, aga alates 2017. aastast on nad tegutsenud koostöös kõigi 12 sünnitusmajaga. "Meie aitame neil osta seadmeid ja koolitada meditsiinipersonali," ütles ta ja lisas, et kõik sünnitusmajad on esitanud fondile soovid, mida nad "Jõulutunneli" annetuse eest enim vajaksid. "Osades haiglates on elustamislauad 20 aastat vanad, teised haiglad vajavad jällegi nii elustamislauda kui ka kuvöösi."

Randjärve sõnul peab kindlasti olema igas Eesti regioonis võimalus sünnitada. "See on regionaalpoliitiline otsus, selleks, et naistel oleks turvaline sünnitada igas Eestimaa nurgas ja et meil oleks elu igas Eestimaa nurgas, peab meil olema kvaliteetne ja kaasaegne seadmepark igal pool."

Eesti Ämmaemandate Liidu president Liis Raag sõnas, et veidi üle viie protsendi lastest sünnib siia maailma enneaegsetena. "Nende puhul on see tõenäosus, et nad vajavad pärast sündi ka abistamist, oluliselt suurem, aga see ei abivajadus ei piirdu ainult enneaegsetega," ütles ta ja lisas, et sünnitusabi märksõna ongi see, et peab olema valmis ootamatusteks. "Päris palju on neid lapsi, kelle puhul ei oska enne sündi aimatagi, et nad võiksid vajada abistamist."

Raag tõi ka välja, et kui rasedus kestab umbes 40 nädalat, siis enneaegseteks loetakse lapsi, kes on sündinud vahemikus 22. kuni 37. rasedusnädalani. "