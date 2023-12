Juhan Kilumetsa ja Taavi Eilati kööginurk: kuidas valmistada eggnog'i?

Kõigepealt tuleb vahustada munakollased koos suhkruga kohevaks ning samal ajal keeta piima, kuhu sisse lisada keetmise ajal kaneelikoort ja vanillikaun. Seejärel segatakse piimasegu kokku vahutatud munakollastega.

Valminud segu ei tohi uuesti keema lasta, vaid tuleb kuumutada mõõduka temperatuurini. Enne serveerimist segatakse sisse veel ka rõõsk koor.

Taavi Eilat tõdes, et jook on väga magus. "See on puhas suhkur, mida nad seal USA-s joovad."