Sirje Karis tutvus Ida-Tallinna Keskhaiglas enneaegsete laste osakonnaga

ITK Naistekliiniku neonatoloogia osakonna juhataja dr Pille Andresson ütles, et sõltumata sellest, kus laps sünnib, peaks ta saama maksimaalselt kvaliteetset abi ja saama seda kohe. "Me ei tea kunagi, millised lapsed vajavad abi, muidu oleks väga lihtne, et saadame need sünnitajad sinna, kus kõik ootavad juba kindad käes, aga ühel kolmandlikul juhtudest võib ka kõige normaalsema sünnituse puhul minna see mittesoovitus suunas ja ka need lapsed vajavad täpselt samasugust kaasaegset esmast abi, sest esmase abi kvaliteedist hakkab sõltuma väga palju edasi."

Ida-Tallinna Keskhaiglas on olemas ka väga kaasaegsed kuvöösid, mis muudavad enneaegsetele laste elu võimalikult sarnaseks ema kõhus olevale keskkonnale. "Seal on soe, seal on niiske, seal on pime, üldjuhul on meil siin ka väga vaikne," ütles ta ja lisas, et kõige pisemad beebid võivad kuvöösis kasvada kuu aega või isegi kauem. "Me ütleme ise, et see on tema esimene korter."

Kognitiivse arengu soodustamiseks on võimalik kaasaegsetes kuvöösides ka enneaegselt sündinud lastele heli ette mängida. "Kui ema ei saa kohapeal olla, siis võib ema lugeda muinasjutud või laulud ette ning me paneme selle beebile mängima, oluline pole mitte ainult see, et beebi lihtsalt kasvaks, vaid me ka tahame, et temast tuleks tark laps."

Sirje Karis kinnitas, et see töö, mis seal osakonnas tehakse, ja need inimesed, kes seal töötavad, jätavad talle väga suure mulje. "Mul on hea meel, et meie seas on inimesed, kes annetavad selle jaoks, et need samad pisikesed inimesed kasvaksid suureks ja ma usun, et iga inimene oma annetusega, ükskõik kui suur või väike see on, võib tunda oma südames, et ta on ühe elu jällegi aidanud tuua siia Eestimaale."

Oma panuse vastsündinute tervise heaks saab annetustelefonidele helistades anda juba praegu. Helistades telefoninumbril 900 7701 on annetussumma 5 eurot, 900 7702 saab annetada 10 eurot ja 900 7703 on summa 25 eurot. Kogu annetussumma läheb Sünnitusmajade Fondi kasutusse.

