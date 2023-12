Margus Saar: "Jõulutunnel" peab puudutama võimalikult paljusid Eesti inimesi

25. detsembril on traditsiooniliselt ETV eetris heategevussaade "Jõulutunnel". Saatejuht Margus Saar ütles saates "Hommik Anuga", et Eestis on praegu majanduslikult keerulisemad ajad, mistõttu ei pruugi seekordne annetussumma ka rekordeid purustada.

Vaatamata sellele, et "Jõulutunnel" on sel korral eetris esimese jõulupüha õhtul, võib 25. detsembrit pidada ETV-s ikkagi heategevuspäevaks. "Päevaks, kui inimesed saavad olla mõtetes mingi teemaga koos ja võib-olla ETV kutsub ka inimesi kaasa mõtlema, sel korral väikelastele, enneaegsetele lastele, sünnitraumadele, aga ka sellele, et Eesti laste tervis oleks hea ja nad kasvaksid kiiresti targaks ja tubliks."

"Arutasime ka ühe toimetusgrupiga seda, mis pilt meil üldse heategevuses praegu on ja ma arvan, et heategevus peab olema kindel värk, et sa tead, et raha läheb kindlasse kohta, need inimesed on päriselt olemas ja organisatsioon on seal olemas, tore oleks, kui ta oleks pika tegevusslepiga," mainis Saar ja lisas, et praegu on Eestis majanduslikult keerulisemad ajad ja seetõttu ei pruugi ka rekordilisi summasid kokku tulla.

"Pilvelõhkujaid selle raha eest ei ehita ja seda pole mõtet ka mingi kultuurimaja katuse parandamiseks kasutada," tõdes ta ja lisas, et kui kuskil kultuurimajas vajaks uut helitehnikat või kohalik vanadekodu vajaks uut katust, võiks kogukond kokku tulla ja teha mingi algatuse ja selle heategevusaktsiooni ise ära pidada. "Aga "Jõulutunnel" peaks puudutama kõiki või vähemalt võimalikult paljusid inimesi."

Oma panuse vastsündinute tervise heaks saab annetustelefonidele helistades anda juba praegu. Helistades telefoninumbril 900 7701 on annetussumma 5 eurot, 900 7702 saab annetada 10 eurot ja 900 7703 on summa 25 eurot. Kogu annetussumma läheb Sünnitusmajade Fondi kasutusse.

"Jõulutunnel" on ETV eetris 25. detsembril kell 18.45 ja jätkuna peale "Aktuaalselt kaamerat" kell 21.20, saadet juhivad Margit Kilumets ja Margus Saar. ETV+ ekraanil alustab heategevussaade kell 19.15, saadet juhib Margarita Tanajeva.