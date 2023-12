Rain Simmul: otsisin Raimond Valgre naeratust isegi poeakna peegeldusest

Tänavu sügisel möödus 110 aastat helilooja Raimond Valgre sünnist. Näitleja Rain Simmul, kes kehastas Valgret filmis "Need vanad armastuskirjad", meenutas "Prillitoosis", et kartis enim seda, et äkki ta ei saa Valgre kuulsale naeratusele pihta.

1992. aastal valmis Mati Põldre käe all film "Need vanad armastuskirjad", mis räägib Raimond Valgre elust aastatel 1939–1949. Armastatud heliloojat kehastas filmis näitleja Rain Simmul, kes oli toona vaevalt 27-aastane. Tagantjärele hinnates tunnistas Simmul, et rolli vastuvõtmise üle ta pead pikalt ei murdnud.

"Kui sulle tehakse selline ettepanek, siis sa mõtled tingimata, et oh, äkki ma olengi seda väärt, aukartus ja hirm tulevad hiljem. Siis ma võtsin ikkagi härjal sarvist ja hakkasin sellega kohe enda sees tegelema. Tahtsin temast väga palju teada saada ja see oli huvitav. Muidugi oli ka vastutusrikas," meenutas näitleja.

Kõige rohkem kartis Simmul, et ei saa Valgre kuulsale naeratusele pihta. "Ma otsisin seda naeratust igalt poolt – kui ma tänaval kõndisin ja läksin mõne poe vitriinidest mööda, siis ma vaatasin peegeldust ja proovisin naeratada nagu Raimond. See oli totaalne mäng, mida keegi eriti teadnud."

Enne Simmulit kehastas Valgret 1989. aastal Sulev Luik. "Ma vaatasin imetlusega, kuidas tema lähenes, kuidas ta oli naha närvide pealt maha kiskunud ja võbeles. Ta mängis Valgre hinge hästi tundlikuks ja tõi selle puhtalt välja," kiitis Simmul kolleegi.

Selleks, et Valgre karakterisse paremini sisse minna, muutis Simmul ka oma igapäevaseid harjumusi. "Kuna ma teadsin, et Raimondi näol on tegemist päris palju alkoholi tarbiva inimesega, siis ma tegelikult proovisin seda, et ma ei söönud ja võtsin natukene napsi ehk ühesõnaga rikkusin lolli peaga tervist," nentis näitleja. "Ma tõesti proovisin täiega Raimond Valgre olla."

Enam kui 30 aastat pärast filmi esilinastust Valgre roll enam Simmulit ei saada. "Ma olen saanud teha ka kõiksugu muid asju. See ei ole mind jälitama jäänud, aga see oli omal ajal väga tugevalt sees," nentis näitleja.

Üks, mis Valgre eriliseks tegi, oli tema julgus inimestele salajastest asjadest laulda. "See mingi siirus puudutab inimesi," usub Simmul. "Valel ei ole tegelikult üldse kohta ja ka tänapäeval on Valgret sellepärast vaja, et seda ausust ja siirust on vaja pjedestaalile tuua," rõhutas ta.