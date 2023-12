Leelo Tungal: jõulud on hea aeg enda sees sobramiseks

Luuletaja Leelo Tungal sõnas "Vikerhommikule" antud intervjuus, et vaatamata rasketele aegadele on jõuludel hea enda sisse vaadata ning hoopis ilusatele asjadele mõelda.

Esimestel jõuludel, mida Tungal selgelt mäletab, oli ta umbes nelja- või viieaastane. Need jõulud veetis väike Tungal isaga kahekesi, sest tema ema oli vangilaagrisse viidud. Kuigi jõulude tähistamine oli toona keelatud, oli luuletaja õpetajast isa jõulukuuse siiski tuppa toonud.

"Aga ta oli enne koolidirektorilt teada saanud, et kell pool kuus õhtul peab direktor nii poolsalaja kõikide õpetajate kodusid kontrollima, et seal kuusk ei oleks. /---/ Siis oligi nõnda, et meil oli kuusk ehitud, enne kella kuut pani isa sellele valge voodririide peale ja tõstis selle esikusse. Direktor käis, vaatas ära ja isa tõstis kuuse tagasi," meenutas ta.

Kuna jõulud oli keelatud, pingutas valitsev võim selle nimel, et rahval oleks neid keeruline pidada. "Meil, lastel, algas koolivaheaeg tavaliselt 28. detsembril, et ei saaks jõule pidada," tõi Tungal näite. "Linnas, minu teada, ei müüdud vanasti kuuski ka enne 25. detsembrit, et keegi ei saaks tähistada."

See oli selline huvitav ideoloogiline pealtung, aga meie, lapsed, ei saanud sellest midagi aru, tõdes Tungal. "Meil käis ikka kodus jõuluvana, koolis näärivana ning mõlemad olid helded, vahepeal oli pakis isegi mandariine ja Kalevi komme," kirjeldas ta.

Eriliselt on Tunglal meeles jõuludeks saadud karp, kus olid hambapulber, hambahari, odekolonn ja poisikujuline seep. "Küll ma hoidsin seda (seepi - toim), ei raatsinud sellega pesta. See oli midagi haruldast."

Seda, et jõulu- ega näärivana pole pärisel olemas, sai Tungal üsna varakult teada, sest just tema isa oli see, kes pidi koolis lastele näärivana mängima. "Ma aitasin tal habet kinni panna, aga see oli meie saladus. See oli selline ilus mäng."

Vanemaks saades aitavad jõulutunnet ja pühadega kaasnevat elevust üleval hoida lapsed ja lapselapsed. "Noortel vanematel on see tegelikult tore mängimine, kuidas mängida koos lastega seda jõuluvana mängu," märkis luuletaja.

Tungal usub, et jõulud on hea aeg, mil mõelda headele asjadele. "Nii palju on ilusat, püüame muredele mitte mõelda. Tänavu on nii palju muresid: igasugused haigused, sõjad, inimeste närvid on pingul, aga äkki jõulude ajal on aega natukene iseende sees sobrada ja mõelda, et võib-olla ei olegi see maailm kõige hullem," mõtiskles ta.