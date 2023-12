Galerii: Puuluup esmaesitas 5Miinusega Eesti Laulu võistluslugu

Puuluubi moodustavad muusikud Ramo Teder ja Marko Veisson. Duo mängib hiiu kandleid ning kasutab luupreid ja muid efektiplokke, kõikudes pärimuse ning kaasaegsete muusikastiilide piiril.

Puuluup avaldas oma esimese albumi "Süüta mu lumi" 2018. aasta kevadel, duo topeltsingel "Kasekesed / Käpapuu" ilmus seitsmetollisel vinüülil 2020. aastal. Puuluubi teine kauamängiv "Viimane suusataja" jõudis kuulajateni 2021. aasta sügisel.

Live-koosseisuna on Puuluup kontserte andnud juba üle seitsme aasta. Lisaks arvukatele esinemistele Eestis on nad üles astunud USA-s, Hiinas, Saksamaal, Soomes, Tšehhis, Ungaris, Poolas, Rootsis, Leedus ja Lätis.

"Meie peamine sõnum rahvamuusika kontekstis on see, et vaadake, hiiu kandlega saab teha igasuguseid asju. Õppige pilli ning tehke ka. See on see, milles meist võiks rahvamuusikale kasu olla," kirjeldab duo oma loomingut.