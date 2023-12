Vikerraadio pühadekava pakub esietendusi ja haaravaid vestluseid

Kaja Kärneri autorisaade "Kajalood" võõrustab PERH-i uut ülemarsti, doktor Kristo Eriksoni (23.12 kell 12.05) ning surma-uurijat Karl Käsnapuud (30.12 kell 12.05). Saatesse "Päevatee" on 23. detsembril kell 16.05 Piret Koolile külla oodatud nutikate šokolaadide meister Jaan Habicht ning jõululaupäeva "Keelesaatesse" Piret Kriivani jutule teoloogiadoktor Kaido Soom. Oma muusikuteest kõneleb Andres Ojale jõululaupäeva südapäeval lauljatar Kadri Voorand.

Jõululaupäeval ja jõulupühadel on "Vikerhommikul" külas laulja ja näitleja Helgi Sallo, lastekirjanik ja luuletaja Leelo Tungal, multiinstrumentalist Tarvo Valm, hingehoidja Annika Laats, Kohtla-Järve endine linnapea Virve Linder, ehtekunstnik Kärt Summatavet, näitlejad Andres Dvinjaninov ja Elina Reinold, disainer Hannes Paesoo, turvaekspert Jaanus Rahumägi ning Meelis Mesi ja Ivar Frantsusov päästeametist. Nendega vestlevad 24.–26. detsembri hommikul Kirke Ert, Liis Seljamaa ja Kaja Kärner.

Esietendused Raadioteatris

Jõulupühade paistel jõuab Raadioteatris esietenduseni neli eriilmelist lühikuuldemängu, mille seast leiab nii muinasjutulise humoreski, trilleri, püstijalakomöödia kui ka poliitilise värssnäidendi. Iga lugu näitab valgust mõnele pühadeaja või aastalõpuga seotud olukorrale, olgu keskmes päkapikud või üks pealtnäha tavaline perekond.

Kuuldemängude autorid on Andrus Kivirähk, Piret Jaaks, Mehis Pihla ja Laur Lomper ning lavastanud on need Hendrik Toompere juunior, helirežissöör Külli Tüli. Näitlejatest astuvad üles Harriet Toompere, Taavi Teplenkov, Egon Nuter, Hanna Brigita Jaanovits, Kait Kall, Ülle Kaljuste, Karmo Nigula, Jüri Tiidu ja Markus Luik.

Lühikuuldemängud on Vikerraadio eetris 26.12–29.12 kell 11.30.

"Jutusaade"

Vikerraadiosse naaseb jõulupühadel viimati kuus aastat tagasi eetris olnud "Jutusaade" kahe uue jutuajamisega: Piret Kooli külalised on näitleja Volli Käro (25.12 kell 12.05) ja aasta räppartistiks valitud Reket alias Tom-Olaf Urb (26.12 kell 12.05).

"Legendaarne lend"

Jõuluajal saavad Vikerraadio kuulajad osa ka Klassikaraadio suurepärasest sarjast "Legendaarne lend", mis portreteerib Tallinna Muusikakeskkooli kaheksandat lendu – klassi, kus õppis koos imetlusväärselt palju tänaseid Eesti tippmuusikuid. René Eespere, Madis Kolk, Urmas Vulp, Paul Mägi, Rein Rannap ja Andres Mustonen on vaid mõned Eesti muusikaelu kujundanud inimesed, kes õppisid juhuse tahtel ühes klassis.

Saate autor on Miina Pärn. "Legendaarne lend" on Vikerraadios 24. detsembril kell 19.05 ning 25.-26. detsembril kell 16.05.

Ülekanded jumalateenistustelt

24. detsembril kell 16 algab jõuluõhtu jumalateenistuse otseülekanne Viljandi Jaani kirikust, 25. detsembril kell 13 on eetris salvestus jõulupüha jumalateenistuselt Seitsmenda Päeva Adventistide kogudusest.

"Lõpp hea, kõik hea"

27.–29. detsembril jõuab eetrisse Vikerraadio traditsiooniline aastalõpuprogramm, kuhu on oodata palju värvikaid külalisi. Intervjuu annavad Toomas Hendrik Ilves, Vladimir Svet, Ergo Kuld, Hanah Lahe, Ivar Põllu, Jiří Tintěra, Tiina Klooster, Mare Kõiva, Kaimo Kuusk, Ilmar Raag, Fredy-Edwin Esse ja teised.

Kokkuvõtted

Aastalõpp on kokkuvõtete tegemise aeg, nii on "Mnemoturniiris" 24. detsembril kell 11.05 eetris aasta parimad küsimused ning kell 17.05 vaatab Priit Ennet tagasi teadusaastale. Aasta jooksul toimunud tehisintellekti arengutele vaatavad otsa Kristjan Port ja Jakob Rosin saates "Huvitaja" 29.12 kell 10.05. Kireva poliitika-aasta võtavad kokku "Rahva teenrid" koosseisus Mirko Ojakivi, Urmo Soonvald ja Meelis Mandel 30. detsembril kell 11.05 ning Anvar Samost ja Huko Aaspõllu omanimelises saates 31. detsembril kell 13.05. Raadio uudistetoimetus kaardistab olulisemad aastasündmused aasta viimasel päeval kell 12.05 ning muusika-aasta parimad palad toob kell 15.05 esile Sten Teppan.