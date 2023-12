Galerii ja video: jõulud jõudsid Õnne tänavale

Allan võtab seekord jõulud vastu ilma tilgagi alkoholita. "Tavaliselt on siin ikka kuuse taga midagi peidus olnud, aga seekord tulevad teistmoodi. On rasked ajad. Eks Euroopa Keskpank seda tahabki, et tarbimist vähendada euribori tõusuga," ütles Allan Petersoni osatäitja Raivo E. Tamm.

Helgi Sallo ütles, et nõukogude ajal oli tema ema väga kõva jõuluroogade valmistaja. "Verivorstid, kapsad, sült ja seapraad – need on mul tõesti lapsepõlvest peale ja ma jätkasin ema traditsiooni," ütles Sallo. Luule Komissarov aga enda sõnul eriline kokkaja ei ole. "Aga mul on vedanud, et kui lapsed olid väikesed ja meil olid muidugi jõulud kogu aeg, siis söögid tegi mu kadunud abikaasa Kalju Komissarov ja nüüd olen ma oma minia juures, kes teeb ülihästi süüa," tõdes Komissarov.

Juba 30 aastat eetris olnud seriaali naljakamad lood jäävad Raivo E. Tamme sõnul algusaegadesse. "Meil oli teine režissöör Tõnis Kask, siis ma mäletan, et väga tihti me filmisime millegipärast õues, eriti talvel. Filmisime Nõmmel ühes väikeses poes, ma läksin poodi sisse tagasi ootama, et tuleks uus võte ja tulid väikesed koolipoisid ranitsatega, nägid mind ja küsisid üllatunult autogrammi," meenutas Tamm.

"Ütlesin, et nojah. Siis võtsid oma päevikud välja, et nemad tahavad autogrammi. Tõnis Kask tuli, poisid olid päevikutega minu ees rivis ja proovis mind kõnetada. Selle peale ütlesid väikesed poisid kuulsale ja tähtsale režissöörile: "Oota, ta annab praegu autogrammi!" Tõnis siis vaatas neid väikeseid poisse ja ütles: "Siin käsutan mina!" naeris Tamm.