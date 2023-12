Kaisa Kuslapuu: iga muusiku suurim unistus on, et tema muusikat kuulataks

"Mina väga suur jõulufänn ei ole," sõnas Tõnis Kirsipu. "Aga ma tunnen, et see aasta on kuidagi teisiti, ma pole kunagi nii palju jõuluootust tundnud."

"Mina olen väga suur jõulusõber. Lapsepõlvest on jäänud mingisugune maagia või saladus, millest siiamaani jätkub. Seepärast iga aasta, kui hakkab pimedamaks minema, siis ootan seda kuuseilu," kinnitas Kuslapuu.

"Me suvel mõtlesime, et teeks jõulualbumi ja kuna selle peab valmis salvestama enne, siis käisime augustis Raplas Susi stuudios ja hakkasime valmistama. Seal ka meeleolu jaoks ehtisime stuudio ära. See oli kindlasti veidi kummaline moment," kirjeldas Kuslapuu. "See jõulupropaganda hakkas juba seal pihta," põhjendas Kirsipu enda kurioosset jõuluootust.

"Nii suur rõõm, et meil on olnud nii palju toredaid esinemisi, kohtumisi, võimalusi jagada oma muusikat uue publikuga. Iga muusiku suurim unistus on, et tema muusikat kuulataks," kirjeldas Kuslapuu möödunud aastat.

"See tunnustus on olnud erakordne. See annab nii palju juurde, kui sind märgatakse. Motivatsioon on tõusnud tänu sellele väga," lisas Kirsipu.