Tina Turnerist Black Sabbathini: ETV2 kontserdikava on superstaaride päralt

ETV2 on detsembri viimasteks nädalateks pannud kokku kontserdikava, kus maailma lavalaudadel astuvad üles erinevate ajastute superstaarid. Vaatajate ette jõuavad mitmed märgilised kontserdid, nagu Elvis Presley tagasitulek 1968. aastal ja Queeni 1986. aastal Budapestis antud hiigelkontsert.

"Sam Smith Royal Albert Hallis"

Reede, 22.12 kell 19.30

Sam Smith Royal Albert Hallis Autor/allikas: pressimaterjal

Pärast albumi "Gloria" ilmumist andis Sam Smith kontserdi Londoni kuulsal Royal Albert Halli laval koos bändi, tantsijate, koori ja orkestriga. Erikülaline oli Kim Petras.

"Tony Bennett ja Lady Gaga: Cheek To Cheek"

Pühapäev, 24.12 kell 19.40

Tony Bennett ja Lady Gaga: Cheek To Cheek Autor/allikas: pressimaterjal

Tony Bennett ja Lady Gaga esitasid lugusid oma ühiselt edukalt džässalbumilt "Cheek to Cheek" New Yorgis PBS Arts Falli festivalil aastal 2014.

"P!nk Melbourne'is"

Pühapäev, 24.12 kell 21.15

P!nk Melbourne'is Autor/allikas: pressimaterjal

P!nki 2013. aasta ülieduka tuuri The Truth About Love käigus anti 140 kontserti 13 riigis. Esinemine jäädvustati Melbourne'is Rod Laver Arenal täissaali ees ja kõlasid kõik tema suuremad hitid, mis olnud edetabelite tipus kõikjal maailmas.

"Tina Turner Arnhemis"

Esmaspäev, 25.12 kell 19.35

Tina Turner Arnhemis Autor/allikas: pressimaterjal

Tina Turneri kontsert salvestati Hollandis tema 50. lava-aastapäeva tähistamise tuuril. Kokku andis popmuusika superstaar 90 kontserti enam kui 40 linnas Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Loomulikult sai kuulata kõiki Tina Turneri kuulsamaid hitte.

"Celine Dion. Taking Chances"

Teisipäev, 26.12 kell 12.25

Celine Dion. Taking Chances Autor/allikas: pressimaterjal

Celine Dion esines 2008. aasta maailmaturnee käigus 93 linnas üle kolme miljoni fänni ees. Kõlasid laulja suurimad hitid, esinemised jäädvustati Bostonis ja Montrealis.

"Mumford & Sons. Dust and Thunder"

Reede, 29.12 kell 20

Mumford & Sons. Dust and Thunder Autor/allikas: pressimaterjal

Briti menubänd Mumford & Sons oli esimest korda Lõuna-Aafrikas. Pretoria looduses rohkearvulise publiku ees antud kontsert näitab ehedalt, mis teeb selle ansambli nii eriliseks.

"Elvis Presley 1968"

Laupäev, 30.12 kell 19.50

Elvis Presley 1968 Autor/allikas: pressimaterjal

Elvis tegi oma suure tagasituleku aastal 1968, kui tema kontserti vaatas peaaegu pool USA elanikkonnast. See kontsert on saanud omamoodi legendiks telesaadete ajaloos, kus vaatajad ei jäänud ilma ka Elvise suurematest hittidest.

"Black Sabbath. The End of the End"

Laupäev, 30.12 kell 22.50

Black Sabbath Autor/allikas: Facebook

"The End of the End" oli hevimuusika ühe suurema mõjutaja, ansambli Black Sabbathi viimane turnee. Kontsert salvestati 4. veebruaril 2017 Birminghamis, linnas, kust sai alguse bändi teekond. Lisaks muusikale kuuleme Ozzy Osbourne'i, Tony Iommi ja Geezer Butleri meenutusi.

"Queen Budapestis. Hungarian Rhapsody"

Aastavahetusel 00.15

27. juulil 1986 andis Queen Budapesti Nepstadiumil kõigi aegade suurima staadionikontserdi. Sündmus oli sedavõrd oluline, et selle jäädvustasid Ungari tippoperaatorid ja tehnikud. Filmile salvestatud kontserti on nüüd võimalik vaadata HD-kvaliteedis.

"George Michael Londonis"

Esmaspäev, 1. jaanuar kell 19.40

George Michael Autor/allikas: Reuters/Scanpix

Need olid George Michaeli kaks viimast kontserti Londoni Ears Courti laval, 24. ja 25. augustil 2008, osana tema tuurist 25 Live. Laule jätkus tema pika karjääri igalt etapilt.