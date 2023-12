Elts: stipendium annab noorele võimaluse luua oma muusikaline vennaskond

"Meil on olnud enneolematult tihe aasta. Oleme käinud tuuridel, pikim tuur oli Inglismaale, kus andsime üle kümne kontserdi," meenutas ERSO kunstiline juht ja peadirigent Olari Elts lõppevat aastat. "Olulisim oli Londonis toimunud kontsert, mis oli väljamüüdud, kriitikutele meeldis ja kõik läks hiilgavalt."

"Meie jaoks on olnud oluline, et oleme sel aastal mänginud palju Mozartit, mis on meid palju arendanud. Mulle meeldib, et teeme järjest rohkem kammermuusikat, mis on ka väga hästi läinud. Samuti on olnud meie jaoks Macbethi aasta," loetles Elts orkestri tänavusi saavutusi. "Me kõik oleme sellest palju õppinud. Just see, kuidas me tekstiga töötasime, on meie jaoks onud väga huvitav. Väga hea meel on ka tõdeda, et Draamateater andis tänavu ERSO-le kolleegipreemia."

"Me oleme väga liigutatud ja tänulikud ning see tunnustus kõneleb ka sellest, et meie koostöö on õnnestunud vaatamata suurtele riskidele, mis selliste suurte projektide puhul alati on," lisas ta.

Ilu-Antsu võttis ERSO nimel vastu peadirigent Olari Elts Autor/allikas: Kalev Lilleorg

ERSO julgeb riskida

Eltsi sõnul oli klassikalise muusika valdkonnas pikalt aeg, kus repertuaari mõttes hakkas riskide võtmise julgus vähenema. "Hea meel, et see on nüüd muutunud," ütles Elts. "ERSO läheb ikkagi interpretatsiooni peale välja, kus me võtame riski ja ei mängi nii, nagu alati oleme mänginud. Kõige hullem on igav kontsert. Pigem kuulan kontserte, kus on interpretatsioonis asju, mis mulle võib olla ei meeldi, aga see on alati huvitavam, kui igav kontsert."

Estonia kontserdisaal ei ole ERSO jaoks ideaalne

Tänavu toimub üks ERSO jõulukontsert Avinurmes, "Meil on selle üle väga hea meel. Oleme rõõmsad, et kontsertide arv väljaspool Tallinna, Tartut ja Pärnut järjest suureneb," lisas Elts. "Me ei ole ju Tallinna orkester, ERSO on Eesti ainuke suur sümfooniaorkester, rahvusorkester. Hea meelega käimegi igal pool, kuhu kutsutakse."

"Loomulikult on saale, kus on natuke raskem mängida ja kohti, kus on lihtsam," ütles Elts. "Ega Estonia kontserdisaalis mängimine ei ole ka sugugi lihtne. Seal on omad suured väljakutsed. See saal ei ole ehitatud suure orkestri jaoks, vaid pigem aktuste ja koorikontsertide läbiviimise jaoks. Lava on ehitatud kolm korda suuremaks, et me sinna üldse ära mahuks. Täiskoosseisuga me sinna peaaegu ära ei mahugi. Tegelikult viimase saja aasta repertuaari me seal väga ideaalselt mängida ei saa. Nii et igal pool on omad raskused."

Klassikalise muusika stipendiumid on viimaste aastate trend

Detsembris asutati Olari Eltsi nimeline stipendium, mis on mõeldud andekatele noortele muusikutele.

"Stipendiumi ettepaneku tegi üks anonüümseks jääda sooviv inimene, kes tegutseb ärivaldkonnas ning kes tahtis, et me toetaksime noori muusikuid," selgitas Elts stipendiumi loomise tagamaid. "Hea meel on selle üle, et stipendiumite hulk suureneb ning hoopis teise valdkonna inimestel on huvi toetada klassikalist muusikat. Kõigepealt tekkis selline huvi kujutava kunsti vastu. Keskkonna kujundamine ja selle toetamine kujutavas kunstis toimub pigem oksjonite kaudu ja seda on juba pikalt tehtud. Klassikalises muusikas on see pigem olnud viimaste aastate trend."

Veljo Tormis andis noorele Eltsile oma preemiaraha

"On mingisugune vanus, kus tuleb maailma minna ja tuleb olla selles keskkonnas, kus kõige olulisemad asjad juhtuvad," ütles Elts. "Minna oma unistuste õpetaja juurde ja saada viimast lihvi oma haridusteel. Ja samas ehitada üles omaenda muusikalist vennaskonda, kellega läbi elu minnakse. Kahekümnendates eluaastates tuleb ära küsida need kõige olulisemad küsimused. Jõulukontserdil kuulutame välja kahe noore inimese nimed, kellest üks saab järgmisel sügisel välismaale õppima minna ja teine, kes juba õpib välismaal ja saab tänu stipendiumile edasi õppida."

Elts sõnas, et tedagi toetati finantsiliselt omal ajal ning see on noore inimese jaoks väga oluline.

"Mind toetasid omal ajal vanemad sugulased ja Kultuurkapital ning olen selle eest äärmiselt tänulik. Juhtus ka selline lugu, et Veljo Tormis sai ühe preemia, mille rahalise osa andis ta mulle, et ma saaksin Viinis õppida. Ma ei unusta seda mitte kunagi."

Uusaastakontserdil võtab Eltsilt dirigendikepi üle Kaspar Mänd. "ERSO ei ole minu orkester, vaid rahvusorkester, kus me tasakaalukalt kõiki väga häid dirigente tahame oma orkestri ette kutsuda. Väga häid dirigente on meil Eestis metsikult palju, see on peaaegu et masendav."