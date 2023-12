Täiusliku jõulukeeksi valmistamisel koonerdada ei tasu

Toiduajakirjanik Tuuli Mathisen rääkis "Terevisiooni" stuudios, et täiuslik jõulukeeks valmistamisel tasuks lähtuda põhimõttest, et mida rohkem seda uhkem.

Tegelikult on jõulukeeks hästi mugav ja lihtne küpsetis. Millegagi ei tohi koonerdada ja tuleb lihtsalt hästi palju asju sisse panna. "Kui tahta jõuludele nägu anda, siis tuleb üks keeks valmis teha," tõdes Mathisen.

Päris Eesti keeksist Mathiseni sõnul rääkida ei saa ning paljuski on mõjutusi tulnud sakslaste keeksist ehk stollen'ist. "Stollen on selles mõttes erinev, et on kergitatud pärmiga," ning lisas, et tema tehtud keeks on tehtud kõige lihtsamalt ehk küpsetuspulbriga. "Ei mingit sõtkumist ega kergitamist. Paned ahju ja seal ta siis kerkib," ütles Mathisen.

"Aga kohati on need võtted maailma erinevate keekside vahel väga sarnased. Ohtralt puuvilju, sest värsket ju ei olnud ja siis hoiti kuivatatud puuvilju, mida võiks eelnevalt siis kas rummis või meie enda vanas heas Vana Tallinnas leotada. Vana Tallinnast on ka Winter Edition, mis on eriti kardemonine ja jõuluvürtsidega ning sobib ideaalselt jõulukeeksi sisse panemiseks või puuviljade leotamiseks," selgitas Mathisen.

Kui alkoholi kasutada ei taha, siis võib puuviljade leotamiseks kasutada alkoholivaba glögi või oma tehtud õunamahla. "Võib teha kaks keeksi või lihtsalt ilma alkoholita. Meie aja alkoholivaba glögi sobib puuviljade leotamiseks hästi," tõdes Mathisen. Puuviljad tuleks likku panna juba päev enne keeksi küpsetamist.

Konkreetseid puuviljade kombinatsioone pole ja Mathisen soovitab vaadata, mis kappidesse kogunenud on või minna poodi ja lihtsalt hullata. "Rosin sobib kindlasti, aga mulle meeldib lisada jõhvikaid, mis lisavad hapukust. Kuivatatud aprikoosid jäävad hästi mahlased ja mõnusad.

Üks nipp, mida jõuludeks enam teha ei jõua, aga mille võib ette võtta aastavahetusel laua katmiseks, on hoida keeksi paar nädalat õhukindlalt ning seda aeg ajalt puuviljade leotamiseks kasutatud vedelikuga immutada. "Näiteks fooliumi sisse või küpsetuskarbis."

Kõige olulisem asi, mida keeksi puhul Mathiseni sõnul asendada ei saa, on või. "Suure keeksi peale läheb terve pakk võid ära. Või peaks olema toasoe. See tuleks suhkruga vahustada. Võib lisada ka vanillisuhkrut. Siis munad, jahu, küpsetuspulber. Mina kasutasin ka piparkoogimaitseainet. Võib ka eraldi panna kaneeli, kardemoni, ingverit. Mida rohkem seda uhkem," ütles Mathisen. Kui tainas valmis, tuleks ööpäeva ligunenud puuviljad taina sisse segada.

Mathiseni sõnul võib keeksi teha ka pehme piparkoogina. "Tumeda siirupiga. Põhimõtteliselt sarnane piparkoogi tainaga, aga ta on keeksiga tehtud. Ka väga maitsev ja mõnus. Tasub katsetada, aga kui kellelgi on veel avastamata kui mõnus asi on jõulukeeks, siis on viimane aeg ära proovida," ütles Mathisen.

Kaunistada saab keeksi valge šokolaadi, puuviljadega või kuusehõngu lisamiseks kasutada näiteks rosmariini. "Saksa keeks on näiteks kaetud paksu tuhksuhkru glasuuriga. Mida magusam ja vürtsikam seda mõnusam ja uhkem," tõdes Mathisen.