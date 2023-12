Lia Virkus: mõne nipiga saab pannkoogid põnevamaks

Retseptide looja Lia Virkus tutvustas "Vikerhommikus" kolme pannkoogiretsepti, mida tema pere kõige rohkem on teinud ning õpetas, et hommikuti üle jäänud pudrust võiks nädalavahetusel saia küpsetada.

"Minu pere saab väikeseid pakse pannkooke, mida mu vanaemagi tegi," ütles Lia Virkus, retseptide looja, toiduajakirjanik ja paljude kokaraamatute autor. "Selleks läheb vaja keefiri, muna, jahu ja vahel lisan ka kardemoni. Vispliga klopin kaks muna kergelt lahti, lisan natuke suhkrut ja soola, lisan keefiri, jahu, natuke küpsetuspulbrit ja lasen siis 10-15 minutit seista, et küpsetuspulber paisuma saaks hakata. Vanaema tegi kooke soodaga. Praen või ja õli seguga."

"Küpsetan koogid valmis ja väga mõnus on ju päeva jooksul käia ja muudkui kooki võtta. Vanasti pandi koogid kahe supitaldriku vahele ja mul seisavad nad ka nii," lisas Virkus.

"Lapsed teevad rohkem suuri ülepannikooke. Mina armastan eriti soolaseid," ütles Virkus. "Praadimise ajal panen poolele koogile riivjuustu ja singiribasid ning keeran koogi siis neljaks, et see saaks hästi läbi küpseda."

"Taina teeme hästi neutraalse, suhkrut ei pane, nii et kes soovib, saab süüa moosiga ja kes tahab, siis soolast," õpetas Virkus. "Krõbedatele ülepannikookidele läheb üks muna, kaks detsiliitrit nisujahu, kaks ja pool detsiliitrit piima, natuke soola ja soovi korral suhkrut.

Saatejuht Piret Kooli täiendas, et tema on lisanud praadimise ajal kookidele võiga koos törtsukese vahtrasiirupit, mis muudab kookide maitse ka erilisemaks.

"Ahjus olen teinud ka Ahvenamaa pannkooki, mida tehakse nii riisipudru, mannapudru kui jahuga. Retsepte on erinevaid," meenutas Virkus. "Kui lapsed väikesed olid, siis ma vahel tegin jõulude ajal magusat ja paksu riisiputru kaneeli ja suhkruga. Sinna sisse peitsin veel mandli. Selle leidjale tuli järgmine aasta väga õnnelik."

"Kui argipäeval putrusid üle jääb, siis kogun need kõik kokku ja teen sellest nädalavahetusel pudrusaia," andis Virkus hea retsepti neile, kel kipub hommikuti pudru üle jääma. "Saia jaoks on vaja kaks ja pool detsiliitrit putru. Veel lisan pool pulka pärmi, kaks supilusikatäit õli, neli-viis detsiliitrit nisujahu, natuke soola, detsiliiter vett ja kaks supilusikat mett. Tainas peaks jääma suhteliselt pehme. Peale puistan veel pudruhelbeid. Klopin kõik koostisained segamini ja kui tainas lööb kausiservadest lahti, lasen tainal käteräti all kahekordseks kerkida. Kui tainas on kerkinud, sõtkun selle läbi piklikuks pätsiks ja panen ahjuplaadile. Natuke lasen pätsil veel kerkida ja siis panen 20 minutiks 200 kraadisesse ahju küpsema."