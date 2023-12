ETV ja ETV2 pühadekavasse jagub rõõmu ja soojust

Heategevuslik Jõulutunnel

25. detsembril ETVs kell 18.45, ETV+ kell 19.15

"Jõulutunnel" ühendab sel aastal käed SA-ga Sünnitusmajade Fond, et toetada turvalist laste sündi. Heategevusprogrammiga kogutud annetuste toel soetatakse vastsündinute elustamislaudu ja kuvööse sünnitusosakondadele Eestimaa erinevates paikades.

"Jõulutunnel" on ETV ja ETV+ eetris traditsiooniliselt esimesel jõulupühal, 25. detsembril. Muusika ja südamlike kohtumistega heategevusprogrammi juhivad ETVs Margus Saar ja Margit Kilumets, telekanalis ETV+ juhib saadet Margarita Tanajeva. ETV stuudios on solistid ja keelpilliorkester Rasmus Puuri juhatusel.

"Jõulutunneli" annetusnumbrid on juba avatud:

900 7701 - 5 eurot

900 7702 - 10 eurot

900 7703 - 25 eurot

Kogu annetussumma läheb fondi kasutusse.

"Jõulutunneli" stuudio Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Jõulud ETV-ga"

ETV 24. detsembril kell 19

Jõululaupäeval tulevad külla meie aja kangelased ja suure südamega maailmaparandajad, pealinna prouad ning moodsad härrad. Muusikuid on nii Tartust, Tallinnast kui ka Võrumaalt. Saatejuhid Taavi Eilat ja Juhan Kilumets võtavad jõulusaatesse seekord kaasa ka oma lapsed. Kuid isasid ja lapsi on rohkemgi.

"Jõulud ETV-ga" Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR

Jõulurüüs ja meeleolus saated

"Maahommik: Jõulud"

ETV 23. detsembril kell 10

"Maahommiku" toimetus koguneb ühise peolaua ümber. Kingitusteks on hoole ja armastusega valmistatud lood roogade valmistamisest, jõulukommetest ja sellest, kuidas leida kõige ilusam jõulupuu.

"Maahommik". Jõulud 2023 Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Prillitoos"

ETV 24. detsembril kell 9.00

Reet Linna avab jõululaupäeva südamlike kohtumistega. Jõulude otsingul külastatakse Muhumaad, samuti käiakse Kõpu kirikus uudistamas restaureeritud altarimaali. Näitleja Rain Simmul räägib oma tööst ja loomingust ning muidugi mahub saatesse ka head muusikat.

"Õnne 13"

ETV 24. detsembril kell 20.30

"Õnne 13" jõuab pühadel vaatajate ette tavapärase laupäeva asemel jõululaupäeval. Petersonide juurde kogunevad seapraadi sööma Allan, Mare, Laine, Alma, Jaanus, Jane, Peeter, Anu ja väike Johannes. Rocco sõidab koos Georgiga puhkusele. Samal ajal korraldab Henry koos mõlema Mariaga Evelini majas traditsioonilised Läti jõulud.

"Õnne 13" võtteplatsil Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Hommik Anuga"

ETV 25. detsember 10.00

Anu Välba alustab jõulu esimest püha kohtumiste ja pühadesse sobiva muusikaga.

"Osoon"

ETV 25. detsember kell 20.30

Talvise pööripäeva paiku sõuavad kaks paati tasakesi Pühajärvel Kloostrisaarele, pardal kirjanik Tõnu Õnnepalu ja Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. Millised mõtted valdavad saatekülalisi aasta lõpul, kui loodus on end ammu puhkama sättinud, kuid ühiskonnas on endiselt valdav kiire tempo ja ärev meel? Saate autorid on Kristo Elias ja Sander Loite.

"Osoon" Autor/allikas: ERR

"Plekktrumm"

ETV2 25. detsembril kell 21.45

"Plekktrummi" stuudios süttivad tuled ja pühade puhul kõlab muusika. Jõulu esimesel pühal on Joonas Hellerma külaliseks Sten Heinoja.

"Plekktrumm". Sten Heinoja Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR

Head tuttavad ja uued tegijad

"Suust suhu. Muusikamäng"

ETV 23. detsembril kell 18.45

Uues telemängus elustatakse rahvapärimus Eesti säravaimate artistide esituses. Üles astuvad Singer Vinger, Sander Mölder, Liisi Koikson, Marten Kuningas ja Robert Linna.

"Suust suhu. Muusikamäng" Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR

"Piiritult maitsvad pühad"

ETV 24. detsembril kell 15.30

Neli Eestis kodu leidnud inimest - Margaret Indiast, Marta Lätist, Conrado Brasiiliast ja Jameela Palestiinast - valmistavad pühade puhul oma rahvustoitu ning räägivad, mis neid Eestisse tõi ja siin ära võlus. Maitseid saab lisatud retseptide pōhjal ka ise järgi proovida.

"Tanel ja kanad. Jõulud Sõrvemaal"

ETV 24. detsembril kell 17

Jõulude eel on Saaremaa mahekanapidaja Tanel võtnud sihiks leida oma kohvikusse Sõrvemaa traditsioonilised saiaretseptid. See teekond avardab silmaringi, õpetades märkama kogukonna ja traditsioonide olulisust. Ole sa sügavate juurtega kohalik või sisserändaja – pühademeeleolus kohvik ja pikkade traditsioonidega saiad toovad jõuluks kogukonna kokku.

"Tanel ja kanad. Jõulud Sõrvemaal" Autor/allikas: Valmar Voolaid

"Topelt rõõm"

ETV 24. detsembril kell 18.30

Südamlikus pereloos kohtub Kaidor Kahar Kelli ja Keitiga, kes on sünnist saati ühte jalga astunud ja tunnevad juba poolelt sõnalt, mida teine arvab, soovib ning tunneb. Nad on ühemunarakukaksikud, kes arst-residentidena aitavad Tartu Ülikooli kliinikumi sünnitusosakonnas uutel ilmakodanikel oma esimesi hingetõmbeid teha.

"Lembit Peterson. Elu kutse"

ETV 26. detsembril kell 21.20

Lembit Peterson on üks mõjukamaid loojad Eesti teatrimaastikul - näitleja, lavastaja, õpetaja ja mõjutaja. Tema 70. sünnipäeva järel ja Theatrumi 30. sünnipäeva ootuses jõuab ekraanile portreesaade, mis räägib elust, teatrist ja tasakaalust. Saatejuht on Owe Petersell.

"Lembit Peterson. Elu kutse" Autor/allikas: Georg Savisaar

Kontserdid ja muusikalised elamused

"Winny Puhh. Kuuselõhna täis on tuba"

ETV2 23. detsembril kell 21.25

Winny Puhhi eriline jõulutuur jõuab nüüd vaatajateni! Huumorist küll puudu ei jää, aga kuidas on lood pühaliku tundega? Ja kas kuuselõhna täis on tuba...

Winny Puhh. Kuuselõhna täis on tuba Autor/allikas: Kairit Leibold

"Pühademuusika. Koikson / Eplik / Võigemast"

ETV 24. detsembril kell 17.30

Esinevad Liisi Koikson, Vaiko Eplik, Priit Võigemast ja VHK keelpilliorkester Rasmus Puuri juhatusel. Kontserdil kõlavad kaunid lood, millega tehakse kummardus eesti popiklassikale.

"Ada. Rääkimata lugu"

ETV 24. detsembril kell 21.25 ja 25. detsembril kell 21.50

Kahel järjestikusel jõuluõhtul jõuab ETV ekraanile muusikaline lavastus möödunud ajastu suurimast filmi- ja estraaditähest, lummavast ning säravast Ada Lundverist. 2022. aasta suvel Kiidjärvel etendunud kahevaatuselises muusikalises loos kõlavad armastatud laulud ansambel Laine, Heli Läätse, Heidi Tamme, Uno Loobi, Kalmer Tennosaare ja paljude teiste repertuaarist. Autor Ott Kilusk, lavastaja Ain Mäeots, muusikajuht Siim Aimla. Nimiosas Saara Nüganen ja Anne Reemann, teistes osades Sepo Seeman, Peeter Oja, Jan Uuspõld, Birgit Sarrap, Kalle Sepp, Priit Strandberg, Liina Tennosaar.

"Ada. Rääkimata lugu" Autor/allikas: Sven Tupits

"Wolfredt ja VHK Keelpilliorkester"

ETV2 25. detsembril kell 22.30

Instrumentaalset rokkmuusikat mängiv ansambel Wolfredt ühendab jõud VHK Keelpilliorkestriga Rasmus Puuri juhatusel. Koos salvestati 2023. aasta juunis Eesti Raadio 1. stuudios kolm pala Wolfredti ilmunud albumilt "IIII".

Wolfredt ja VHK Keelpilliorkester Autor/allikas: pressimaterjal / Evert Palmets

"Aastahitt 30"

ETV 26. detsembril kell 20.00

Raadio 2 valib sel aastal koos kuulajatega juba 30. korda Aastahitti ja reastab lõppeva muusika-aasta parimad lood. Tänavune võitja selgub 28. detsembril, veel enne seda teeb ETV koos raadioinimeste ja muusikatega meeleoluka tagasivaate muusikaküsitluse pikale ajaloole.

Superstaaride kontserdid ETV2s

ETV2 on detsembriks pannud kokku uhke kava superstaaride kontsertidega. Elamuse pakuvad Sam Smith 22. detsembril, Metallica 23. detsembril, Tony Bennet ja Lady Gaga 24. detsembril, Pink 24. detsembril, Tina Turner 25. detsembril jt.

Tony Bennett ja Lady Gaga: Cheek To Cheek Autor/allikas: pressimaterjal

"Viis laulu Klassikaraadios"

ETV2 alates 26. detsembrist



ETV2 toob 26. detsembrist vaatajate ette viieosalise kontserdisarja "Viis laulu Klassikaraadios", kus muusikaga astuvad üles Tõnis Mägi, Vaiko Eplik, Anett ja Fredi, Rahel Talts ning Duo Mann ja Juula.

Tõnis Mägi "Viis laulu" Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Kirev valik filme ja sarju

Pühad toovad ETV vaatajate ette mitmete menusarjade jõuluosad: krimisari "Vera" 22. detsembril, humoorikas krimisari "Õde Boniface'i mõistatud" 25. detsembril, südamlik draamasari "Kutsuge ämmaemand!" 26. detsembril.

Läbi pühade leiab ETV kavast kireva valiku filme ja dokumentaale. Nii on jõulumeeleolust kantud laupäeva, 23. detsembri film "Jõuluks koju". Esimesel jõulupühal ootab vaatajaid ees aga südamlik intervjuu Judi Denchiga.

ETV2 päevadesse jagub avastamisrõõmu kogu perele. Filmikavast leiab näiteks Terry Pratchetti jõululuoo "Lumetitt" 24. detsembril, jõululaupäeval on ekraanil ka südamlikud "Oksa-onu" ja "Teddy jõulud".

Terry Pratchetti jõululugu

Täiskasvanud vaatajatele mõeldes on ETV2 pannud kokku kultusfilmide programmi, mille lükkab 22. detsembril käima "Monty Python ja Püha Graal". Nädala jooksul jõuavad vaatajate ette veel legendaarsed "King Kongi" ja "Emmanuelle" filmid.