Moodne Mulgi puder on jõululaual musta värvi

"Mulgi puder esitati UNESCO maailmapärandi nimekirja ja tublid Mulgi kultuuri fännid tulid seda sündmust tähistama minu kodurestosse ning palusid teha natuke kaasaegsemas võtmes kolmekäigulise Mulgi õhtusöögi," ütles Viru talu koduresto peakokk Monika Peebo. "Toidupiirkonnast ja sellest toidust inspireeritult tuli ka tunnuslause "Uus ja vana üheskoos"."

"Siis ma mõtlesingi, et üks mulgi tunnus on must värv, näiteks Mulgi kuub on musta värvi," lisas Peebo. "Ja neil on ka punane kaaruspael. Sellepärast tuleb toidu juurde peedi vinegrett. Kuna Mulgi putru süükase ikka hapukoore ja hapukurgiga, siis on ka need taldrikul."

"Mulgi pudru on ikka ilus kollane, aga tavaline nuudlitaigen on värvitud ära aktiivsöega. Muidu need on ravioolid, aga meie ütleme eesti keeles nende kohta Mulgi puder nuudlitaignas," selgitas Peebo, kust on tulnud toidu must värvus. "Mulgi pudru keerame musta värvi taina sisse ja keedame neid ohtras vees nagu tavalisi pelmeene ning serveerime ohtra rasva ja peekoniga. Mulgile meeldib toekas toit, rasv ja liha. Pärast keetmist paneme need korraks veel pannile."

"Hea Mulgi pudru saamiseks vaatan mina kindlasti, et kartul oleks kollane," õpetas Peebo. "Ja et see kollane värv ka jääks, siis ma keedan kruubid kartulitest eraldi, et kruupide jahu tolm ei rikuks pudru värvi ja puder ei läheks halliks. Seakõrned paneme kas pudru peale või sisse. Mina isiklikult panen sisse, sest siis jagub neid kõigile, muidu süüakse need lihtsalt pealt ära. Jõulude ajal võib Mulgi pudru kõrvale serveerida ka seapead, kui julgust on ja leiab kuskilt," ütles Peebo.